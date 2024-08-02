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內地客增免稅額 擴至港所有口岸 零售業：整體生意有提高

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

北京政府提高內地居民旅客行李物品免稅額度的政策措施實施一個月後，港府發言人1日表示，8月1日起，該舉措擴展至香港所有口岸，即內地居民旅客自香港各口岸進境內地攜帶行李物品的免稅額度由5000元人民幣提高至1萬2000元人民幣（約1656美元），同時保留在進境口岸免稅店額外購買3000元人民幣免稅商品政策。

文匯報報導，香港零售管理協會1日表示，部分零售商會員反映過去一個月受惠於該政策下，內地旅客的消費力及整體生意額都有所提高，協會相信隨著適用的口岸範圍進一步擴展，加上盛事經濟帶動下，會令政策發揮更大效益。

港府發言人表示，免稅額度提高至1萬2000元人民幣的措施擴展至香港所有口岸，有助為內地居民旅客的訪港旅程帶來更豐富的購物體驗，推動多元化旅遊發展，並刺激香港零售市道。

港府已在不同口岸擺放宣傳品，並透過內地流動電話通訊商發放短訊予入境內地旅客，宣傳措施的實施安排。同時，香港旅發局亦已於上月11日推出「香港·樂在當夏」全新夏季宣傳項目，向訪港過夜旅客送出50萬份夏日三重禮，涵蓋交通觀光、美食及消費折扣優惠。

一項調查顯示，截至6月底，旅發局於今年共錄得約2100萬人次旅客訪港，按年增加約60%，當中包括近1600萬內地旅客人次。

售賣黃金首飾的金正城實業公司負責人呂城銀表示，提高免稅額度的政策對金飾業大有幫助，「內地客消費可以更爽手，買條金鏈都可以粗一點，他們買得開心，零售商亦開心。」他表示，上月整體生意額約增加10%，期望日後免稅額度可進一步提高，「現時一兩金飾都2萬7100元，（免稅額）提高至兩三萬元便好了。」

不過，一些行業即使售賣貴價貨，也未必受惠於新政策。安記海味董事總經理潘權輝表示，提高免稅額度對香港的消費氣氛有幫助，但由於內地有關入境海產的管制較嚴，即使香港海味深受內地旅客歡迎，以及提高免稅額度，但對海味業的生意幫助不大。他表示，已向立法會議員反映，希望向內地爭取放寬海產或海味入境內地的限制，「相信屆時零售額會即時增長30%。」

香港 港府 零售商

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