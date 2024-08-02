國際交往中心城市 港升兩位全球第4 超越新加坡、首爾

「國際交往中心城市指數2024報告」，在全球43個樣本城市中，香港名列第4名。（中通社）

清華大學中國發展規劃研究院、德勤中國7月31日聯合發布《國際交往中心城市指數2024》報告（以下簡稱「報告」）。在全球43個樣本城市中，倫敦、巴黎、紐約、香港 、新加坡 、首爾、北京、東京、馬德里、舊金山的綜合排名位列前十。與2023年發布的首份報告相比，香港由第六位升至第四位，超越新加坡和首爾。

大公報報導，報告指出，國際交往中心城市是具備聯通和服務世界功能、能夠集聚國際高端要素、在全球事務中發揮重要影響的城市，是國際交往網絡中的關鍵性節點和樞紐性平台。2024年報告沿用了由「吸引力」、「影響力」、「聯通力」三個一級指標和11個二級指標、25個三級指標構成的評估框架，並進行局部優化調整，同時參考數據可得性和地區代表性等因素，新增布魯塞爾、斯德哥爾摩、伊斯坦堡、里約熱內盧、開羅、約翰尼斯堡等六個樣本城市，總樣本數擴大至43個。

香港的綜合排名從第六名升至第四名，主要得益於城市吸引力的提升，尤其是宜居性的顯著改善。根據經濟學人智庫的《全球宜居城市指數2023》，香港教育服務和醫療服務從2022年的91.7分和54.2分提升至2023年的100分和87.5分，推動宜居指標上升2位至第28位。此外，2023年香港入境遊客數量約3400萬人次，數量和增幅均位居參評城市第一位。

評估揭示，排名提升較快的城市往往是疫情 後復甦進程較快的城市，尤其是在國際直航航班的恢復和入境遊旅客數量增長方面表現較為突出的城市，如杜拜、馬德里和香港。數字聯通能力對於對沖疫情影響和提升國際影響力作用至關重要，上海和北京網絡速度的快速增長，顯著提升了兩座城市與國際社會的數字聯通水平。

吸引力是國際交往中心城市所擁有的獨特魅力或「磁力」。德勤中國副主席施能自表示，一座具有吸引力的城市，能夠提供讓高端人才安心的生活環境、讓市場主體放心的營商環境、讓資本充滿信心的創業環境、讓遊客舒心的旅遊環境、讓顧客開心的消費環境，「形成各類高端要素匯聚的良好氛圍，同時為城市發展注入源源不斷的強勁動能」。倫敦、紐約、香港、舊金山、新加坡在吸引力方面排名前五，香港由第六名上升為第三名，體現了香港魅力。