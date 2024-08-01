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不住又怕無家可歸 香港取締劏房讓居民陷兩難

香港新聞組／香港2日電
取締劏房政策令居民陷於兩難，希望改善居住環境又害怕「無家可歸」。 (中新社資料照)
取締劏房政策令居民陷於兩難，希望改善居住環境又害怕「無家可歸」。 (中新社資料照)

「解決劏房問題工作組」即將向香港特首提交報告，為合規劏房訂立最低標準、提出取締劣質劏房方法等。社區組織協會1日與30名居於劏房、板間房、床位的基層租客到立法會申訴。有居於劣質劏房的居民聲淚俱下稱，取締劏房政策令居民陷於兩難，既想告別惡劣的居住環境，但亦擔憂不適切居所被取締後，住戶變得「無家可歸」。

大公、文匯報報導，社協提出九項劣質劏房準則，並建議先制訂具體及可行的時間表，目標在五年內，全面展開取締籠屋、板間房及劏房工作，同時要為受影響住戶提供安置，包括放寬過渡性房屋計畫，增加配額予輪候公屋未滿三年的劏房戶申請入住。

現年68歲的黃伯獨居於深水埗一個70平方呎、一樓平台僭建的鐵皮屋劏房內三年，月租2000元（港元，下同，約255.9美元）。靠綜援維生的他表示，屋頂早已生銹，「冬天好凍、夏天好熱，打風落雨會滲水。」他表示，絕對支持政府取締劣質劏房，但同時擔心安置問題。

另一位深水埗劏房戶謝女士，早年因為被丈夫家暴而搬入一個80平方呎劏房，目前任職零售業散工，收入不穩定，好景時月入約1萬元，其中4000元用作交租，她聲淚俱下形容目前惡劣的居所環境，「晚晚和老鼠一齊睡」，患抑鬱症的她說：「非常害怕若政府全面取締劣質劏房，我最後是否會無家可歸？」

香港社區組織協會副主任施麗珊認為，不適切住所應涵蓋床位、板間房等，政府過去制訂的床位寓所條例只要求每八人要有一廁所、有防火設備和走廊至少一米闊，不管最低面積，以致不適切住房依然存在。協會提出九項劣質劏房準則的建議，包括一人居所面積不得少於七平方米，兩人或以上則人均居住面積不得少於5.5平方米，單位不得分租超過五伙，租金不得超過差餉租值的1.2倍等，若不符合當中任何三項，即可定義為劣質劏房。

香港 租金 家暴

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