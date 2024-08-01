首日領內地通行證 外籍港人盛讚：北上必更頻繁

香港示意圖。(圖/shutterstock)

中國國家出入境管理局早前宣布，向非中國籍港澳永久居民簽發《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，首批獲簽發證件的非中國籍人士7月31日起可領證。有成功申請的人盛讚新證便利通關，日後必定更常到訪內地，「現在是帶女兒到內地遊覽的好時機。」有人更認為措施有助鞏固香港 作為「超級聯繫人」的角色。

文匯報報導，部分成功申請來往內地通行證（非中國籍）的申請人7月31日上午到香港中國旅行社領證，港澳馬來西亞商會會長顏溪俊是其中之一。他說，獲發通行證後不需再考慮簽證 事宜，前往內地更為方便，輪候過關時間大減，未來必定更常到訪內地。

他認為該項措施可鞏固香港「超級聯繫人」的角色，更好發揮香港的國際金融中心地位：「很多外國商人及專業人士在香港居住、開設公司，他們成為香港永久性居民後，就可以申請這張通行證。」

新加坡 商會（香港）委員會成員林文耀領證後表示，將來過關進出內地不用花大量時間排隊：「用通行證過關有如使用八達通，過程方便得多。」

港澳奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner一家三口也到場取證。他說，他的女兒雖然在香港出生，但由於以往需要申請簽證，未曾帶女兒到內地遊歷，現在他們均已獲發通行證，可以更容易進出內地，同時可作為旅客可以在內地消費，欣賞一下漂亮的風景，不再來去匆匆。「最多逗留90天十分好，這是十分吸引，逗留90天是個好開始，希望未來吸引更多人申請後，延長逗留期限。」

持有通行證人士可於5年有效期內多次前往內地，每次不超過90天，無須另行申請往內地的簽證。

非中國籍的港澳永久性居民要先網上登記資料，再預約到中旅社申請證件。辦理通行證後，持證人無須另行申請簽證，可於內地口岸自助過關，無須再打指模和填寫入境卡，但持證人不得在內地工作、學習或從事新聞採訪等活動，香港約有27萬人符合資格。