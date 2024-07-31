巴奧／「黃杜配」奪第4 創港乒混雙最佳成績

巴黎奧運會乒乓球混合雙打銅牌賽，香港隊組合黃鎮廷和杜凱琹0比4，不敵韓國組合林鐘勛和申裕斌，無緣季軍。（中通社）

「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹失獎仍獲香港 最佳成績，這對世界排名第4的中國香港乒乓球混雙組合，30日出戰巴黎奧運 乒乓球混雙銅牌戰，面對世界排名高一位的韓國組合林鐘勛／申裕斌，「黃杜配」力戰下仍以局數0:4見負，與獎牌擦身而過，不過第4名仍締造香港在奧運乒乓球混雙項目的最佳戰績。

大公報報導，「黃杜配」自16強起，分別以4:1及4:2擊敗匈牙利及西班牙組合，4強硬碰朝鮮組合李正植／金琴英鬥足7局下以3:4落敗，轉戰昨晚的銅牌戰。

「黃杜配」與韓國組合的世界排名雖然僅差一位，不過在排名積分亦有一段距離，雙方去年4月曾在WTT泰國 乒賽對陣，當時「黃杜配」以2:3落敗。銅牌戰首局，「黃杜配」表現慢熱，開局一度連失6分，雖然他們力追失分，首局仍以5:11先輸一局。

次局黃鎮廷爭取進攻機會，雙方一度打成4:4平手，不過韓國組合防守出色，抵住黃鎮廷猛攻，結果「黃杜配」再以7:11輸掉次局。第3局，「黃杜配」努力改變戰術，不過韓國組合表現仍是比較出色，「黃杜配」再輸7:11。

不能再輸的「黃杜配」第4局奮力搶分，可惜手握幾個賽點，仍被韓國組合追至11:11，最終「黃杜配」以12:14惜敗無緣獎牌。不過「黃杜配」仍創下港乒於奧運混雙最佳戰績，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」亦會向他們頒發獎金150萬以示鼓勵。