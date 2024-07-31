巴奧／港劍神張家朗「大心臟」摘金 教練誇心理質素

義大利重劍選手馬基（左）在巴黎奧運敗給香港選手張家朗（中），獲得銀牌。（美聯社）

香港 劍擊選手張家朗在巴黎奧運 歷史性衛冕，對於法籍港隊教練Gregory Koenig來說別具意義，賽前已說要讓香港人再次驕傲的他兌現承諾，並笑言「沒有更完美的結局」。此外，義大利 選手馬基敗給張家朗獲得銀牌，台灣裁判黃皓志遭義大利網友痛批不公，馬基30日發文強調尊重裁判判決。

明報報導，來自劍擊傳統強國的Greg，年輕時曾是法國男子花劍代表隊成員，曾隨隊出戰2008年北京奧運男花團體賽，翌年也贏過世界盃德國波恩站個人賽冠軍。不過法國2010年主辦世界賽時，Greg已退役，因此未曾在巴黎大皇宮的主場比賽。

據報導，今次Greg帶著愛徒在家鄉舉辦的奧運會以另一角色圓夢，張家朗歷史性蟬聯奧運金牌後，亦歸功對方幫助自己改善技術和心態是成功原因之一，Greg並不貪功，直言這是屬於團隊、屬於港人的勝利。

報導稱，張家朗在巴黎的衛冕之旅相當驚險，但這名27歲「劍神」一直展現「大心臟」本色，Greg不諱言愛徒的心理質素極佳，「3年前在東京，他是個無所畏懼的男孩；3年後的今日，他已經是個男人，他可以控制情緒，無論比分如何，他也不曾言棄。從心理上來說，他今天是最強的。這就是他勝出的關鍵」。

報導指出，張家朗在困境之中毋忘初心，堅持成為他的最強武器，連場反勝也令他獲封「逆轉王」。不過Greg盼愛徒不再令自己膽顫心驚，「我認為他有時候玩弄我的情緒，覺得贏得太易不是個好主意。不過，看到結局之後就覺得沒有關係了，我會好好處理心情」。

另據中央社報導，義大利花劍選手馬基在巴黎奧運敗給香港選手獲得銀牌，台灣裁判黃皓志遭義大利網友痛批不公。馬基30日在官方IG發文強調尊重裁判判決，替台灣與南韓的兩位裁判緩頰：「決賽2位裁判我都認識，我不想把自己的失敗歸咎於他們」，因為這除了替自己找藉口，什麼都不會得到。許多義大利網友都大讚他的成熟，展現卓越運動家風範。

香港選手張家朗在巴黎奧運男子花劍決賽以15：14絕殺義大利選手馬基。義大利認為出現爭議判決，義大利擊劍聯會提出抗議，義大利網友群情激憤，痛批決賽兩位裁判來自台灣和南韓是不公平安排，抗議關鍵字登上社群熱搜榜。