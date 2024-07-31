巴奧／旻憓奪金效應料吸女生 港劍校查詢大增

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主香港選手江旻憓，29日在艾菲爾鐵塔前與觀眾一起慶祝榮耀時刻。（新華社）

本屆巴黎奧運 ，香港 劍擊選手江旻憓、張家朗先後摘金，香港再掀劍擊熱潮。幾間劍擊學校表示近日收到的查詢大增，有不少家長為子女報讀課程。香港劍擊學校校長黃贊表示，江旻憓奪金當天共收到20多個查詢，他預料近期報名人數或會上升，但認為現時公眾對劍擊運動的參與已不及張家朗2021年東京奧運 首次奪金般熾熱。

明報報導，黃贊表示，相信今次港隊兩面金牌會再令市民對劍擊運動產生興趣，而香港出現首名奪金劍擊女將，亦有望吸引更多女生參與。不過，他認為今次不會如3年前劍擊課程學生人數大增近三成，因有很多人已嘗試劍擊運動，未必會再參與。

據報導，黃贊形容當時學生「來得快去得快」，很多人體驗後發現劍擊不簡單，不足一年後學生人數回落一成，「很多人參加時想像自己是張家朗，但是成為一個張家朗需要付出多少時間和金錢？」4至6堂劍擊課收費在2000元（港幣，下同，約256美元）內，劍擊裝備由2000多至逾6000元不等，加上每周需投放最少3日練習，令不少人卻步。

報導引述香港劍擊學院創辦人李永強說，近期每日有約5至6人報名參加課程，較平日每月約10多名新生大增。他形容2021年東京奧運一役有很大迴響，今年兩金同樣具標誌性，或再提高港人對劍擊興趣。

報導指出，保良局雨川小學於2019年將劍擊列入校本體育課程，校長蔡曼筠提到學校會開放劍擊場地供不同機構和團體使用，近年借用需求趨升，期望港府可助更多學校或機構增設相關設施，以繼續發展具潛質的運動項目。

此外，據報導，本屆巴黎奧運在夏樂宮新增冠軍公園勝利巡遊，江旻憓30日晨在逾30℃高溫下，不斷向民眾揮手及大派心心，她贏得金牌時，各大傳媒即時將她「起底」──史丹福大學畢業生，其後攻讀中國人民大學法律碩士及香港中文大學法律博士，鋼琴更是演奏級水平，可謂文武雙全。

香港市民28日在商場重溫江旻憓奪冠的精采瞬間。 （中通社）

報導說，不過，江旻憓受訪時直言自己並非如外界形容般完美，更指自己為了劍擊忽略身邊人，並非稱職的女兒及朋友，「總是缺席生日的慶祝，也很少機會外出，但她們仍是我最好的朋友，無論如何都支持我」。

報導稱，提到奪金所得的600萬元獎金，江旻憓笑稱會買草莓吃，並購買禮物給隊友及教練團隊，期望成立非牟利機構為推動體育發展出力。