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提振消費 港澳外旅團赴海南 144小時免簽

記者黃雅慧／香港31日電
中國移民管理局30日發布公告，即起實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽。圖為遊客在海南三亞戲水。（新華社）
中國移民管理局30日發布公告，即起實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽。圖為遊客在海南三亞戲水。（新華社）

中國移民管理局30日公告，即日起，實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策。中國為提振旅遊消費的144小時免簽政策再新增海南一地。

移民管理局表示，與中國建交國家的公民持普通護照到香港、澳門後，經在香港、澳門合法註冊的旅行社組團（2人及以上）入境海南旅遊，可免辦簽證停留不超過144小時（符合與中國簽署互免簽證協定或中國政府其他免簽政策的，可從其規定）。

入出境口岸為官方設於海南的所有對外開放口岸，須整團入境、出境，活動範圍為海南省行政區域，停留時間自入境次日零時起算。

中國移民管理局相關負責人表示，上述免簽證措施是進一步支持海南全面深化高水平開放、服務保障海南自由貿易港建設的最新舉措，對推動海南形成開放層次更高、營商環境更優、輻射作用更強的開放新高地具有重要意義；該政策也有利於促進港澳地區經濟發展，推動港澳地區與海南自由貿易港交流交往，更好融入國家發展大局。

值得注意的是，一段時間以來，中國政學界力推海南與港澳地區的融合。中國（海南）改革發展研究院院長遲福林便認為，海南自由貿易港、粵港澳大灣區要在「優勢互補、聯動發展」中合作打造構建面向東協的產業體系、市場體系、服務體系，努力成為中國與東協商品要素雙向流動的大通道、要素高效配置的大平台。

移民管理局稱，下一步將不斷優化完善區域性入境免簽政策，持續深入推進移民管理制度型開放，以更加開放的姿態歡迎外籍人員赴陸。

中國移民管理局在2013年1月實施72/144小時過境免簽政策，據相關政策，美國、加拿大、英國等54國公民持有效國際旅行證件和144小時內確定日期及座位的聯程客票從上述37個口岸過境前往第三國（地區），可免辦簽證在規定區域內停留不超過144小時，停留期間可從事旅遊、商務、訪問、探親等短期活動。

此前，中國民管理局已在北京，天津，河北、上海等地的37個口岸實施144小時過境免簽政策。

移民 簽證 澳門

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