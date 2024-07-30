香港、寮國簽12合作備忘錄 首重旅遊、人民交流

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 特首李家超出訪東協三國，29日在寮國首都永珍（又譯萬象）與正副總理會面，香港多間機構和企業與寮國代表，在李家超和當地官員見證下簽署12份合作備忘錄，包括香港工業總會與當地工商會簽署的協議。

綜合明報、文匯報報導，李家超29日傍晚總結當地行程時稱，雙方政府同意首要發展旅遊，促進人民交流。工總主席莊子雄表示，協議涉資訊互通與人才培訓，工總不少會員樂意為東協學生提供獎學金鼓勵赴港升學，而從當地商會得悉，寮國對港商提供產品設計等專業服務需求龐大，相信將有不少合作空間。

29日下午，李家超特別到訪是次與香港理工大學簽署合作備忘錄的寮國永珍高中學校，他表示，香港理大正與永珍中學商討為優秀的寮國學生提供獎學金，他歡迎合資格的學生到香港的大學繼續修讀不同課程，一旦寮國學生在香港的大學畢業，就有資格根據香港非本地畢業生移民安排，無條件逗留香港，在港工作或只是在港享受生活長達24個月。

莊子雄說，寮國潛力比想像中大，也較預期更著重新能源科技和綠色金融。他說寮國最低工資為每月80美元（約624港元），毗鄰的泰國 則600至800美元（約4680至6240港元），很多寮國年輕人前往泰國等地發展，令寮國勞動力下跌，「所以若純粹很簡單想有新地方生產要工人低成本，未必在這裡行得通」。他說其他東南亞國家逐漸受美國高關稅影響，寮國則未，是一大優勢。

莊稱與永珍工商會主席交談，得悉當地不少產品如咖啡等廉價賣給越南 加工轉售，「add value（增值）讓越南賺掉」，當地很需要港商提供營銷、產品設計和專利等專業服務，可共同合作貢獻兩地經濟。