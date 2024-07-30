進軍香港25年 美資連鎖西餐廳Outback關9店裁300人

香港示意圖。(圖/shutterstock)

進軍香港 25年、主打澳洲 特色牛扒的美資連鎖西餐廳Outback，29日突然宣布關閉9間門店，裁員 約300人。Outback公告指是經過審慎考慮市場現況、營運成本及策略方向後，作出的一項艱難商業決定，餘下10間分店會如常營業。

大公、文匯報報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和直言，受制於經濟大環境，遊客和市民都省住荷包，加上飲食習慣漸趨少肉多素，該類較高消費的西餐廳面臨經濟困境，無奈之下只好壯士斷臂止蝕。

Outback創辦於1986年，全球現有逾千間分店，而餐廳今年4月才在中環娛樂行開設3800平方呎的第19間門店，但事隔3個月即宣布關閉荃灣愉景新城、銅鑼灣翡翠明珠廣場、灣仔、尖沙咀東、屯門市廣場、黃埔、德福廣場、尖沙咀新港中心以及將軍澳康城共9間門店，最後營業日為8月4日。

Outback承諾給予受影響的員工充分的尊重及關懷。早在去年12月，Outback Steakhouse旗下的漢堡包店副線Aussie Grill，在運營4年後亦曾突然宣布結業並全面撤出香港市場。

黃家和29日表示，Outback這次結業的9間分店，許多開在遊客區，顯示受遊客消費模式改變影響較大，既然無力挽回虧損局面，經營者決定「止血」是無奈的商業決定。另外的10間分店相信有較固定的顧客群，因此能繼續經營。他又指，受經濟環境及北上消費影響，香港餐飲業每月約有300間食肆結業，但同時亦有百餘間食肆開業，而相對於香港逾1.8萬間食肆而言，不算是大數字，相信只是一個調整和洗牌期，並非出現結業潮。

另外，積金局表示，Outback旗下的餐廳未有為約40名員工繳交今年5月至6月的強積金供款及附加費，相關員工主要來自當中4間餐廳，涉及總金額約6萬港元（約7682.2美元 ）。積金局已要求Outback立即為受影響員工補交欠款，否則會向法庭提出民事申索，為受影響雇員追討拖欠的供款和附加費。不過，積金局暫未收到相關雇員的投訴。