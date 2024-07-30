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港救市曇花一現 樓價創8年新低 跌到去辣招前

香港特派員李春／香港30日電
根據港府公布的數據，香港6月房價指數創近8年新低。（中通社）
根據港府公布的數據，香港6月房價指數創近8年新低。（中通社）

香港房價已連跌兩個月，港府差餉物業估價署房價指數顯示，連跌兩個月後指數創出近8年新低，跌到港府支持房市「去辣招」（撤銷所有打房措施）前的低位。有數據說，香港上半年房價累跌3%。業界估計一手潛在供應逾10萬伙，預料全年樓價會下跌5%至10%。

香港29日公布的差估署私人住宅房價指數，反映香港中古房價格變化。今年6月指數報301.8，按月跌1.2%，即2月港府取消房市交易重稅後的房價升幅，已全部蒸發，還重回到2016年10月的水準。

有數據說，香港今年上半年房價累跌3%。面積約40平方公尺的小單位房價，在港島區6月跌逾5%；新界區房價回落1.3%，九龍區回落近2.4。約100平方公尺以上的大單位，房價按月跌0.5%。

但指數顯示香港租金連升4個月，差估署私人住宅租金指數6月微升0.15%，報189點。今年上半年租金升1.6%。

香港地產公司利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，整體大環境沒有大變動，6月跌幅是預期之內，一日未降息，預計全年房價可能會跌5%。

華懋集團行政總裁蔡宏興認為，港府為房市全面「去辣招」後曾令需求湧現，但經一輪消化後，市場需要重新累積需求，香港經濟仍處於復甦期，市場有剛性需求，相信房市不會持續下跌，但下半年房價仍有挑戰，主要受地緣政治及經濟不明朗影響，期望美國總統大選後，全球經濟能加快復甦，加上美國有機會降息，相信有助房市表現。

香港新聞組／香港30日電

大公報報導，香港樓價自從由2021年9月升至歷史高峰後開始反覆下跌，去年5月至今年2月間，展開長達10個月跌浪，直到港府在2月底宣布全面撤銷樓市辣招稅，樓價才在3至4月接連回升兩個月，可惜後勁不繼。據差餉物業估價署編製的私人住宅售價指數顯示，該指數5至6月份連挫兩個月，累跌2.55%，將3至4月間的升幅2.41%完全吞噬。

萊坊大中華區研究及諮詢部主管王兆麒相信即使美國如市場預期於9月份開始減息，但香港銀行未必立刻跟隨，高息環境會繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭，預料香港全年樓價跌約5%。

高力香港研究部主管李婉茵認為，由於一手潛在供應仍超過10萬伙，發展商會繼續提供大量優惠賣樓下，樓價存在壓力，預計全年樓價下跌5%至10%。

香港 房價 港府

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