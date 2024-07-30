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巴奧／「香港劍神」張家朗再奪金 奧運男花衛冕劍手第3人

香港新聞組／香港30日電
巴黎奧運會擊劍項目男子個人花劍決賽中，香港選手張家朗15比14戰勝義大利選手奪得金牌。（新華社）
巴黎奧運會擊劍項目男子個人花劍決賽中，香港選手張家朗15比14戰勝義大利選手奪得金牌。（新華社）

2024年巴黎奧運男子個人花劍決賽，有「香港劍神」之稱的港隊劍手張家朗29日成功擊退義大利好手馬奇（Filippo Macchi），拿下個人第二面奧運金牌，是中國香港代表團在今屆賽事取得的第二面金牌，特首李家超對張家朗和他的教練致以衷心祝賀。張家朗近年表現優異，於2020年東京奧運會奪得男子花劍個人賽金牌，杭州第19屆亞洲運動會男子花劍個人賽亦奪得金牌。

巴黎奧運會擊劍項目男子個人花劍決賽中，香港選手張家朗15比14戰勝義大利選手奪得...
巴黎奧運會擊劍項目男子個人花劍決賽中，香港選手張家朗15比14戰勝義大利選手奪得金牌。（新華社）

綜合大公、文匯、香港01媒體報導，張家朗在巴黎大皇宮再奪金牌，成為奧運史上第三個男花衛冕劍手，更是香港史上第一個拿到兩塊奧運金牌的選手。兩屆奧運霸主張家朗奪金後笑容依然靦腆，第一句仍說還未接受這個事實，笑言沒丟了父母的架。他在拿到金牌後不久，就透露下一個目標要在世錦賽達成劍壇「大滿貫」。

李家超表示：「張家朗技術非凡，越戰越勇，繼2020年東京奧運會為香港劍擊運動締造歷史，今天憑藉優異表現在巴黎奧運再創輝煌成績，勇奪金牌，實至名歸。他卓越的成績令人振奮，讓香港市民引以為榮。」

上屆奪金後，張家朗曾說過「不覺得自己頂尖，未來會繼續加油」，東奧後排名世界第一，也不斷在各個大賽有好成績。達成衛冕奧運這個成就後，他仍表示會繼續努力，讓自己職業生涯寫下更多不同歷史，他表示最近就是世錦賽，因為差世錦就「大滿貫」。他口中的大滿貫正是奧運、亞運、世錦賽、亞錦賽、世界盃及大獎賽都曾經稱霸，香港至今仍無人做得到。

另一個可能更影響香港劍擊發展的歷史成就，就是與女子重劍江旻憓在同一屆奧運雙雙奪金。張家朗直言覺得好離譜：「沒想過可以在同一個奧運拿金牌，對我們有很大的肯定，我也好替她高興，希望大家繼續支持劍擊，支持香港運動員。」

此外，張家朗連續兩屆奧運封王，港隊的法籍教練Gregory Koenig搖身一變成兩金教練，他在賽後先感謝大家，尤其是一眾在香港緊貼直播的港人，「我為張家朗感自豪，同時為作為香港人感到驕傲。」

張家朗末段遇上爭議判決，在場邊的Greg當然著急，但他對家朗非常有信心，「老實說，我知道他可以做到，我對他充滿信心，我一直都十分正面，我叫他不要後退，向前打，我知道他可以做到的。」

巴黎奧運 香港 東京奧運

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