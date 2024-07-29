香港新聞聯辦研討會倡建金庸紀念館 擦亮文化金字招牌

金庸誕辰一百周年，香港新聞工作者聯會日前主辦「金庸與中國文化走向世界」研討會。（新華社）

在金庸誕辰一百周年之際，香港 新聞工作者聯會26日在港主辦「金庸與中國文化走向世界」研討會。來自文學、歷史、文化等多領域的專家學者匯聚一堂，分享各自眼中的金庸與金庸武俠，並提出一系列意見和建議。

大公報報導，香港新聞工作者聯會會長、香港作家聯會監事長張國良以及多位嘉賓特別強調，應盡快在香港興建一座站位高、格局大、定位準、功能全、風格新的金庸紀念館，利用香港中外文化藝術交流中心的平台，推動中華優秀文化走向世界。大公報前主筆葉中敏則認為，日後如有新的金庸紀念館，必須補上金庸家國情懷、重情重義、尊重科學、好學不倦等多方面的內容，有「武」又有「俠」，「俠之大者」才不至成為一句空話。

金庸誕辰一百周年，香港新聞工作者聯會於日前主辦「金庸與中國文化走向世界」研討會。（中新社資料照片）

全國政協委員、香港新聞聯主席、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏在主持座談會時表示，中共 20屆三中全會提出，必須增強文化自信，傳承中華優秀傳統文化。新聞聯舉辦「金庸與中國文化走向世界」研討會，推動在香港建立永久性的金庸紀念館，目的就是要增強文化自信，強化對民族文化傳承創新的責任擔當，讓香港成為中華優秀文化走向世界的窗口和平台。

金庸先生作品既是香港文化的『金字招牌』，也是世界各地了解中華文化的重要橋梁。興建金庸紀念館，全面展示金庸文化，無論對香港方興未艾的愛國主義教育，還是對中國文化從香港走向世界，都有非常重要的現實意義。」張國良認為，興建金庸紀念館，首先有利於展示體現香港城市文化內涵和文化品位，增強香港文化自信。同時，金庸紀念館可以成為香港愛國主義教育的有效基地。第三，金庸紀念館可以成為中國文化走向世界的重要載體，同時築實築牢香港成為中西文化交流中心的平台。

全國政協委員、香港各界文化促進會主席涂輝龍和香港作家聯會會長、香港文學舘舘長潘耀明不約而同談到，金庸讀者超過2億，在全球作家中都是鳳毛麟角，在香港建立金庸紀念館，可以吸引全世界的金庸書迷到香港，共同研究、發揚金庸文化，加深感受中華文化。沙田區區議員郭宣彤具體提到，可利用AI 等技術手段，豐富金庸館內文化呈現的形式。