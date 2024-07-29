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香港特首李家超訪東協3國 爭取挺港加入RCEP

香港新聞組／香港29日電
李家超28日凌晨觀看江旻憓奪金賽事，並透過視像電話向她祝賀，稱讚她為香港劍擊運動締造歷史。（取材自李家超臉書）
李家超28日凌晨觀看江旻憓奪金賽事，並透過視像電話向她祝賀，稱讚她為香港劍擊運動締造歷史。（取材自李家超臉書）

香港特首李家超28日率領代表團出訪東協（香港稱東盟）三個國家（寮國、柬埔寨及越南），代表團將舉行為期6天的訪問行程，與當地政商界領袖會面，介紹香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢及可為東協帶來的機遇、經貿聯繫和廣泛商機。李家超表示，此行有三個目的，包括爭取支持香港加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）、推介香港的經濟發展與機遇，以及促進旅遊與人才等交流。

大公報報導，代表團在訪問期間亦會到訪當地企業和大型基建項目，開拓合作空間。代表團成員包括財政司副司長黃偉綸、商務及經濟發展局局長丘應樺、行政長官辦公室主任葉文娟、「一帶一路」專員何力治、投資推廣署署長劉凱旋和政府新聞處處長廖李可期。

代表團其他成員包括30多位來自工商、金融服務、運輸、物流、創新科技和旅遊等不同界別的高級別代表。今次訪問的寮國、柬埔寨及越南三國總人口合計超過1.2億，擁有龐大的市場及商機。

李家超表示，今次訪問有三個目的，第一是要增強在政府層面的溝通和聯繫。代表團將會與當地領導人會面，介紹香港的經濟發展和機遇，亦會繼續爭取他們支持香港加入RCEP。第二，推動不同地方與香港的經貿往來，介紹香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，將可提供的專業服務、經驗和人脈網絡，以及香港如何能夠帶領他們，既可以享受香港的機遇，亦可以進入內地市場等。第三，推進人民交流，包括旅遊、教育、人才、青年等範疇。

資料顯示，東協是香港第二大貿易夥伴，亦是世界第五大經濟體，去年雙邊貨物貿易額度1446億美元，占香港對外貿易總額接近13%。

剛舉行的三中全會提到，東協國家在共建「一帶一路」發展中勢必扮演關鍵角色，在「一國兩制」下，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，一直是「一帶一路」倡議的積極參與者、貢獻者和受益者。

廠商會會長盧金榮表示，希望透過這次訪問，探尋高科技產業落戶越南的要求，同時不少港商亦想進軍越南的消費市場。工業總會主席莊子雄指出，RCEP是全球規模最大的超級經濟圈，香港若能加入將對外貿帶來重大利好。

香港 越南 一帶一路

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