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巴奧／香港劍神張家朗、女飛魚何詩蓓 接棒雙線衝金

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

在今屆巴黎奧運會，香港代表團已有江旻憓率先在女重項目奪得金牌，而港隊29日更有兩位獎牌希望張家朗、何詩蓓，將會分別出戰男子花劍及女子200米自由泳比賽。張家朗在經歷過東奧的洗禮後，現時已成為世界級劍手；何詩蓓今屆則專注在100及200米自由泳項目，相信二人有希望為港隊在29日衝擊兩面金牌。

文匯報報導，上屆在東京奧運會取得男子花劍金牌的張家朗，將於29晚約7點35分登場出戰花劍個人賽。力爭衛冕的張家朗在今屆奧運位列4號種子，首圈輪空直接進入32強，而對手會是加拿大的顧宏濤或佛德角劍手的勝方，兩位對手的世界排名在百名以外，預料張家朗可輕鬆取勝殺入16強。

張家朗於上屆東京奧運會驚喜奪金，3年過後他除了人氣上升外，實力及心態均有所提升。

張家朗在2021年後已取得過世界盃及大獎賽金牌，而5月的花劍世界盃香港站，他於尾段頂住壓力協助港隊以45：41擊敗意大利，主場歷史性封王，足以證明張家朗現時已經是世界級劍手。雖然肩負奧運會衛冕的重責，不過張家朗卻未感壓力，表示「打奧運沒什麼特別的感覺，都是當一個普通比賽打，只要保持平常心就會有好發揮。」

「女飛魚」何詩蓓已於28日晚在200米自由泳初賽亮相，被編在第二組的何詩蓓最終游出1分56秒38成績以第2名觸池，初賽總成績第5名晉級準決賽，相信她大有可能擠身到30日凌晨約3時41分的決賽，力爭連續兩屆奧運都奪得獎牌。

作為東京奧運100米及200米銀牌得主，何詩蓓於巴黎奧運會的目標放得更高，更毅然棄戰接力賽、50米自由泳、400米自由泳及100米蛙泳項目，專注在主項100米及200米自由泳衝擊金牌。為專心備戰，她在奧運會前夕幾乎謝絕所有採訪，只曾在被選為持旗手時回應了一句「興奮亦保持謙卑」，全心全意在巴黎奧運為港爭光。

巴黎奧運 東京奧運 香港

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