詐騙至少30內地生租樓 港無牌中介捲款19.2萬美元

「美誠公寓有限公司」日前在「小紅書」宣傳出租香港單位，不少內地生投訴在沒看樓下經美誠租樓並繳交按金或全年租金，對方其後失聯，估計涉款逾150萬港元。（中通社資料照片）

無牌中介「美誠公寓有限公司」近日在「小紅書」宣傳出租香港 單位，多名內地生向明報投訴，經美誠租樓並繳交按金或全年租金 但實際並未看樓，其後對方失聯，估計涉款逾150萬港元（約19.2萬美元）。

明報報導，沒地產代理牌照的美誠曾向租客 提供附有業主簽名的「租約」及經稅務局發出的印花（俗稱「打釐印」）證明書，惟明報接觸到5個涉案物業業主，確認單位屬自用或並非經美誠租出。其中何文田新盤VAU Residence一單位仍由發展商持有，發展商稱已報警；警方暫列「製造虛假文書」。稅務局回覆查詢時承認，不會覆核「打釐印」者身分或相關租約內容，有立法會議員促政府堵塞漏洞。

據報導，記者日前到美誠位於荔枝角的登記地址，發現為一共享辦公室，職員稱美誠代表不定期現身。地產代理監管局稱未接獲相關投訴。地監局網頁的牌照目錄未有「美誠公寓有限公司」資料。

報導稱，至少30名經美誠租樓的內地學生組成群組，綜合多名事主說法，美誠會提供單位土地查冊、業主與美誠簽訂的「租賃合同」及相關印花證明書，合同訂明業主同意美誠轉租單位；及後美誠與租客再簽訂為期一年「特許租約」，要求租客存款到內地或香港帳戶，再提供收據及另一張租客相關的印花證明書。記者抽查其中5張可追查的印花證明書，均在稅務局網上系統有紀錄，即確實有繳付印花稅。

報導引述稅務局回應稱加蓋印花不必由業主或租客處理，稅務局職責是確保租約已按例繳付印花稅，不會覆核租約內容或加蓋印花者身分。

報導指，立法會議員江玉歡表示，未滿3年租約毋須在土地註冊處登記，稅局打釐印亦不會通知業主，認為騙徒看準漏洞下手，港府須堵截。

來自北方的張同學（化名）原帶著期待赴港升學，沒料到租樓受騙，損失逾7萬元人民幣（約9654.6美元）。他說香港租金貴，環境也不算好，已決定住深圳日花4小時往來，「哪怕每天跑遠一點，我也不想在香港住了」。

張同學最初認為對方文件都是真的，他曾提出先「看樓」，美誠說單位仍有人居住，但可看其他空置單位。他覺得說法合理，加上美誠聲稱有一整幢的學生公寓，並辦開放日，令他放下戒心。