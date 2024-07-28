巴奧／巴奧奪港隊首金 微笑劍后江旻憓：我終於無輸

香港選手江旻憓27日獲得巴黎奧運會擊劍女子個人重劍金牌，這也是香港代表團首金。圖為江旻憓在頒獎儀式上。 （中新社）

世界排名第一的「微笑劍后」江旻憓，在巴黎奧運 贏得女子重劍金牌，香港 劍擊隊連續兩屆摘金。江旻憓賽後接受訪問，喜極而泣，「我終於無輸」，並直言今仗打出永不放棄的香港精神。特首李家超對江旻憓和她的教練致以衷心祝賀。

香港01報導，江旻憓在2024年巴黎奧運會女子重劍個人賽中，在初段一度落後對手5分，之後後來居上，在第四階段的加時一分鐘內，一劍定勝負，以13比12擊敗世界排名第六的法國選手法國擊劍運動員馬盧（Auriane Ｍallo-Breton）奪得金牌。

據報導，江旻憓是第三次征戰奧運，由里約的16強止步﹑上屆東京奧運 8強失望而回，直至今屆在巴黎封后，江旻憓感動地說：「好多謝大家支持，我終於無輸啦。」

江旻憓完成賽事後不禁落淚，接受傳媒訪問時笑言「我無眉毛呀！」她隨後表示自己賽前非常緊張，同時感激在香港犧牲睡眠支持她的香港觀眾。

香港選手江旻憓27日獲得巴黎奧運會擊劍女子個人重劍金牌，這也是巴黎奧運會中國香港代表團首金。圖為江旻憓與教練擁抱。（中新社）

決賽曾經落後至1：7，最終打出精采的逆轉勝，江旻憓坦言：「我不想輸得咁（這麼）肉酸(令人厭惡)」，並提醒自己要打出永不放棄的香港精神，而且在巴黎大皇宮出戰已是夢想之一，同時她以成績回報香港的栽培。

為何今次如此緊張﹑壓力如此大，江旻憓表示，「只是因為怕結果，怕輸，但我有努力過，我應該放鬆面對比賽，因為我已做所有可做的事，其他人用盡最大能力去幫我，我還有什麼要緊張。之前每次對不起大家，因為我處理得不好，我不應該輸，所以想幫大家贏。」

港媒報導，李家超28日凌晨發出祝賀：「我和很多市民一樣，一直為江旻憓打氣。江旻憓在比賽中發揮超卓水準，劍法凌厲，盡展堅毅鬥志，奪得金牌是實至名歸，令人振奮。她再次為香港劍擊運動締造歷史，也證明了香港運動員的實力非凡，讓全港市民引以自豪。」