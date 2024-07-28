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巴奧／香港商場直播賽事 全城加油 掌聲雷動

香港新聞組／香港28日電
香港市民27日在將軍澳一家商場直播大屏幕前，關注香港選手江旻憓參加巴黎奧運會擊劍項目女子重劍個人賽的賽況。（中新社）
香港市民27日在將軍澳一家商場直播大屏幕前，關注香港選手江旻憓參加巴黎奧運會擊劍項目女子重劍個人賽的賽況。（中新社）

2024年巴黎奧運會27日揭幕，香港各界也舉辦各式活動齊為國家隊和港隊加油助威。港隊代表包括女子重劍世界排名第一的江旻憓、柔道選手王嘉莉等出戰，香港多區均有商場轉播賽事，特首李家超早前在社交媒體發文指出，港府已購入電視播映權，會在四個免費電視台和全港18區指定體育館「活力奧運觀賞站」直播賽事，呼籲大家一起為香港健兒加油打氣，全城齊做啦啦隊。

綜合明報、中通社報導，據統計，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場及觀塘apm等，全港超過40個商場直播奧運賽事，甚至有商場模仿巴黎奧運場地設計，將現場布置成紫色跑道，並設充氣艾菲爾鐵塔及奧運五環，吸引不少市民駐足收看，並為港隊選手打氣歡呼及拍掌鼓勵。奧海城指逾500人觀看。

新地代理有限公司租務部助理總經理馮穎欣表示，預計轉播賽事對人流及生意額都有正面影響。近日天氣不佳，相信會有更多市民轉到室內活動，期望奧運期間人流可按年升一成半、生意額升約一成。

房屋局長何永賢、房屋署長羅淑佩、房屋局副局長戴尚誠27日在油塘大本型購物商場與市民觀賞江旻憓32強賽事。當江獲勝後，他們及不少市民即鼓掌及拍動「打氣扇」，氣氛熱烈。何於facebook發文指「大家為她（江旻憓）每一次得分歡呼，我也以粉絲視角拍下多個瞬間」、「誠邀大家全城齊做啦啦隊，為我們的健兒打氣」。

香港市民27日在將軍澳一家商場直播大屏幕前，關注香港選手江旻憓參加巴黎奧運會擊劍...
香港市民27日在將軍澳一家商場直播大屏幕前，關注香港選手江旻憓參加巴黎奧運會擊劍項目女子重劍個人賽的賽況。（中新社）

apm27日直播江旻憓32強時，有市民大叫「加油」及高呼「江旻憓」。江成功晉級8強時，全場掌聲雷動，不少人繼續留下收看羽毛球「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪的賽事。

退休教師廖女士表示，每屆奧運都非常關注，尤其是看到港隊選手出戰，感覺非常自豪。雖然家裡也能看奧運，但商場人多，氣氛更好一些。

由於時差，不少奧運賽事都在香港淩晨舉行，部分餐飲商戶延長營業時間，讓市民欣賞賽事的同時，大快朵頤。有外賣平台也抓住奧運商機，與逾300家商戶合作，推出夜間折扣，吸引顧客。

位於apm UC層爆米花店Garrett Popcorn Shops，店員林小姐表示該鋪未能受惠轉播奧運，生意反較上周六少約一兩成，又稱每次商場舉辦活動會有影響，估計或因聲浪太大反令客人減少。

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