巴奧／香港商場直播賽事 全城加油 掌聲雷動
2024年巴黎奧運會27日揭幕，香港各界也舉辦各式活動齊為國家隊和港隊加油助威。港隊代表包括女子重劍世界排名第一的江旻憓、柔道選手王嘉莉等出戰，香港多區均有商場轉播賽事，特首李家超早前在社交媒體發文指出，港府已購入電視播映權，會在四個免費電視台和全港18區指定體育館「活力奧運觀賞站」直播賽事，呼籲大家一起為香港健兒加油打氣，全城齊做啦啦隊。
綜合明報、中通社報導，據統計，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場及觀塘apm等，全港超過40個商場直播奧運賽事，甚至有商場模仿巴黎奧運場地設計，將現場布置成紫色跑道，並設充氣艾菲爾鐵塔及奧運五環，吸引不少市民駐足收看，並為港隊選手打氣歡呼及拍掌鼓勵。奧海城指逾500人觀看。
新地代理有限公司租務部助理總經理馮穎欣表示，預計轉播賽事對人流及生意額都有正面影響。近日天氣不佳，相信會有更多市民轉到室內活動，期望奧運期間人流可按年升一成半、生意額升約一成。
房屋局長何永賢、房屋署長羅淑佩、房屋局副局長戴尚誠27日在油塘大本型購物商場與市民觀賞江旻憓32強賽事。當江獲勝後，他們及不少市民即鼓掌及拍動「打氣扇」，氣氛熱烈。何於facebook發文指「大家為她（江旻憓）每一次得分歡呼，我也以粉絲視角拍下多個瞬間」、「誠邀大家全城齊做啦啦隊，為我們的健兒打氣」。
apm27日直播江旻憓32強時，有市民大叫「加油」及高呼「江旻憓」。江成功晉級8強時，全場掌聲雷動，不少人繼續留下收看羽毛球「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪的賽事。
退休教師廖女士表示，每屆奧運都非常關注，尤其是看到港隊選手出戰，感覺非常自豪。雖然家裡也能看奧運，但商場人多，氣氛更好一些。
由於時差，不少奧運賽事都在香港淩晨舉行，部分餐飲商戶延長營業時間，讓市民欣賞賽事的同時，大快朵頤。有外賣平台也抓住奧運商機，與逾300家商戶合作，推出夜間折扣，吸引顧客。
位於apm UC層爆米花店Garrett Popcorn Shops，店員林小姐表示該鋪未能受惠轉播奧運，生意反較上周六少約一兩成，又稱每次商場舉辦活動會有影響，估計或因聲浪太大反令客人減少。
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