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世界排名第一 「微笑劍后」江旻憓重劍出鞘 抽籤有利巴奧爭金

香港新聞組／香港27日電
江旻憓2023年亞洲擊劍錦標賽女子重劍奪冠後，向觀眾致謝。（新華社資料照片）
江旻憓2023年亞洲擊劍錦標賽女子重劍奪冠後，向觀眾致謝。（新華社資料照片）

香港代表團在巴黎奧運首天比賽即有衝擊獎牌機會，「微笑劍后」江旻憓將出戰女子重劍個人賽，香港時間27日下午4時50分出戰32強比賽，對手為首圈塞內加爾對埃及劍手的勝方，抽得「靚籤」的江旻憓有機會躋身四強。江旻憓目前世界排名高踞第一位，發揮理想的話絕對有力為港隊拿下今屆首枚獎牌。此外，爭取衛冕的張家朗亦可算抽得好籤，另兩位劍擊港將何瑋桁及陳諾思，同樣直入32強。

大公報報導，江旻憓以頭號種子身分於32強起步，順利相繼過關的話預計28日晨1時進行四強，銅牌戰安排在28日晨2時40分，金牌戰就在3時30分上演。根據江旻憓的晉級線路，她在16強的對手為16號種子美國的侯施絲安或17號種子瑞士的布隆娜，八強潛在最強對手亦只是8號種子巴西的莫爾侯遜，故此若江旻憓打出水準，成功躋身四強的機會甚大。

事實上，江旻憓這次除避開了最大對手、世界排名第二的東道主劍手簡達森美外，亦避開了上屆金牌得主、國家隊的孫一文以及韓國老對手宋世羅，至四強才有可能遇上強手、世界排名第三的辛杜絲奧或第五的利茲兩位義大利劍手。江旻憓在2016年首戰奧運打入16強，上屆再創佳績躋身八強，經歷多三年「磨劍」，再有進步闖進四強甚至摘下獎牌，絕不為奇。

30歲的江旻憓表示，「自己第三度出擊，不好意思再說志在參與，能入前四便要爭冠。」

另外，港隊27日除女子重劍「世一」江旻憓登場外，羽毛球隊、柔道隊、游泳隊及乒乓球隊等項目也多線作賽。港隊「跳馬王子」石偉雄下午5時出戰跳馬預賽，這位奧運「三朝元老」上屆東京奧運不幸遭遇傷病，今屆冀望力爭前8名進入決賽。

巴黎奧運27日凌晨開幕，香港特首李家超26日表示，期望港隊取得優異成績，滿載而歸。港府已購入今屆奧運和殘疾人奧運的電視播映權，四個免費電視台和全港18區指定體育館「活力奧運觀賞站」將直播賽事，他呼籲大家一起為香港奧運健兒加油打氣，讓奧運熱潮在全港蔓延，全城齊做啦啦隊。

迎接奧運，多個商場會透過大屏幕直播賽事，搶攻深宵市場。有商場延長營運至凌晨5時，向市民送贈「熬夜禮包」；有外賣平台與300間餐廳合作，深宵時段繼續營業，亦有小店預計宵夜生意增長15％。

江旻憓（左）2023年亞洲擊劍錦標賽女子重劍決賽中，戰勝韓國選手宋世羅，奪得冠軍...
江旻憓（左）2023年亞洲擊劍錦標賽女子重劍決賽中，戰勝韓國選手宋世羅，奪得冠軍。（新華社資料照片）

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