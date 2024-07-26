今年1月中旬開始 香港最長流感季持續28周終結

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 衛生防護中心25日宣布今年1月中旬開始的冬季流感季節完結。此為香港歷來最長流感季節，中心發言人稱今次流感季節持續28星期，在香港並不常見，其間病毒初期主要為甲型H3流感，4月開始轉為甲型H1流感。中心相信流行的流感病毒轉變是今次流感季節較以往長的主因。

明報報導，中心稱，香港1月中旬踏入冬季流感季節後，流感活躍程度持續上升，4月下旬至5月下旬升至高峰，其後逐漸回落。最新監測數據顯示，截至本月20日的一周，公共衛生化驗服務處蒐集的呼吸道樣本中，流感陽性比率為5.16%，流感相關入住公院比率為每1萬人口0.23，分別低於9.21%和每1萬人口0.25基線水平，顯示流感季節已完結。

據報導，最新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，本季流感季節期間錄得1167宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，包括790宗死亡；兒童流感嚴重併發症 或死亡個案有32宗，包括6宗死亡。

報導稱，2024/25年度季節性流感疫苗 接種於今年稍後展開，衛生署將透過多項措施提高學童接種率。該署稱考慮各界意見及可行性後，今年度季節性流感疫苗學校外展（免費）計畫的疫苗選項會更有彈性，幼稚園和幼兒中心可於同一或不同外展活動選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。學校亦可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」計畫，邀請醫生到校提供注射式滅活及噴鼻式減活季節性流感疫苗。