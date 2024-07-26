我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

今年1月中旬開始 香港最長流感季持續28周終結

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港衛生防護中心25日宣布今年1月中旬開始的冬季流感季節完結。此為香港歷來最長流感季節，中心發言人稱今次流感季節持續28星期，在香港並不常見，其間病毒初期主要為甲型H3流感，4月開始轉為甲型H1流感。中心相信流行的流感病毒轉變是今次流感季節較以往長的主因。

明報報導，中心稱，香港1月中旬踏入冬季流感季節後，流感活躍程度持續上升，4月下旬至5月下旬升至高峰，其後逐漸回落。最新監測數據顯示，截至本月20日的一周，公共衛生化驗服務處蒐集的呼吸道樣本中，流感陽性比率為5.16%，流感相關入住公院比率為每1萬人口0.23，分別低於9.21%和每1萬人口0.25基線水平，顯示流感季節已完結。

據報導，最新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，本季流感季節期間錄得1167宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，包括790宗死亡；兒童流感嚴重併發症或死亡個案有32宗，包括6宗死亡。

報導稱，2024/25年度季節性流感疫苗接種於今年稍後展開，衛生署將透過多項措施提高學童接種率。該署稱考慮各界意見及可行性後，今年度季節性流感疫苗學校外展（免費）計畫的疫苗選項會更有彈性，幼稚園和幼兒中心可於同一或不同外展活動選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。學校亦可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」計畫，邀請醫生到校提供注射式滅活及噴鼻式減活季節性流感疫苗。

流感疫苗 香港 併發症

上一則

解放軍南海電子戰打爆美軍？ 中國防部：沒聽說過

下一則

王滬寧罕見赴越弔唁阮富仲 規格比英女王高

延伸閱讀

葉劉：香港20年民主失敗 「長毛」、「癲狗」不會再回來議會

葉劉：香港20年民主失敗 「長毛」、「癲狗」不會再回來議會
香港15歲滑板小將亞洲賽冠軍 會籍卡關無緣巴黎奧運

香港15歲滑板小將亞洲賽冠軍 會籍卡關無緣巴黎奧運
香港前特首林鄭又來逛書展了 婚後愛看烹飪書

香港前特首林鄭又來逛書展了 婚後愛看烹飪書
香江觀察／香港公司「一雞死一雞鳴」

香江觀察／香港公司「一雞死一雞鳴」

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中國網友認為川普有助於中國統一台灣，「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。歐新社

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

2024-07-19 09:20

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂