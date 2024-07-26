港迎巴奧 酒吧料來客增3成 張家朗、何詩蓓2大奪金希望

香港奧運代表團22日在香港機場出發，準備前往參加巴黎奧運會前合影留念。（新華社）

巴黎奧運 將於香港 時間27日凌晨1時30分開幕，香港酒吧業界估計將吸引不少顧客到酒吧一邊透過大螢幕觀賞，一邊與朋友暢飲，生意額將上升兩三成。有酒吧單是奧運開幕式當晚已有一半餐枱被預訂，也有酒吧特意推出價錢較優惠的消夜套餐，增加吸引力。

綜合媒體報導，巴黎奧運將以別開生面的方式在塞納河上舉行開幕禮，香港代表團今屆共35人征奧，將由兩大金牌希望，劍神張家朗及泳后何詩蓓擔任開幕禮持旗手。業界相信，每逢有港隊及國家隊上陣的賽事，都有大批捧場客相約三五知己在酒吧觀賽。

張家朗為了迎接持旗重任，25日由教練協助下剪髮，他要以櫻木花道髮型，在奧運中應戰， 而且仍然染上金色，加上1米93高度，在開幕禮上持旗，會相當搶眼及矚目。

至於何詩蓓方面，她在2月的世界錦標賽前，塗了法式style的指甲油奪金，帶來了好運。她今次也選擇法國最流行的「裸色加白色邊」，白邊呈波浪紋，S形若隱若現（她英文名是Siobhan），還有在無名指塗上特區旗及奧運五環標誌，Siobhan甫在Instagram的圖片上寫著with a hint of & Gold（暗示奪金）。

香港酒吧協會主席錢雋永表示，疫情 過後更多港人有運動習慣，故奧運這等大型體育賽事具吸引力，上屆東京奧運時仍受疫情影響，相信今屆到酒吧觀賽的顧客定會增多，「估計今屆到酒吧觀賽的人客比上屆奧運增加一成，較平日則有兩三成的增長。」

錢雋永表示，由於周末向來有不少顧客到酒吧消遣，加上奧運開幕式的效應，相信當日生意旺上加旺，「本周五及周六已有一半booking（訂枱）」。他解釋，雖然港府已購買今屆奧運轉播權，市民能安坐家中免費收看賽事，但賽事多數在香港時間凌晨進行，市民為免打擾家人休息，或會改到酒吧與朋友邊暢飲邊觀賽，感受奧運的熱鬧氣氛。

錢雋永相信每當有港隊或國家隊出賽的賽事，通常也會吸引更多顧客到酒吧觀賽，令業界丁財兩旺。他又指，酒吧業界不會在奧運期間加價，也不設最低消費，反而趁機推出優惠吸引更多顧客，「不少都會推出消夜套餐，價錢比散叫起碼便宜兩成，套餐會有小食同飲品，除啤酒外也有不同的雞尾酒和紅酒等，甚至一些酒吧會推出以奧運為主題的特色雞尾酒。」