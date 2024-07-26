港破獲維園「炒場黨」拘捕3人包括1名外傭

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 康樂及文化事務署康樂場地設施「炒場」問題持續多年，家庭外傭也加入成為「炒場黨」。康文署聯同入境事務處及警務處，本月中在銅鑼灣維園網球場採取聯合行動，拘捕三人涉嫌參與「炒場」，當中包括一名外傭。

大公報報導，記者在社交平台發現多個「炒場」群組，每個群組人數由千人至萬人不等。在其中一個千人群組，每日有4至10個帖文發放「炒場」信息，一條帖文下通常提供3至6條場次信息。記者發現，群組內的「黃牛」發放「炒場」信息的方式較為模糊，通常只發布場地的區域位置、時段和日期，若要了解具體位置、場地用途和價格等詳細信息，就需要私訊留言。

記者喬裝顧客向多個「黃牛」查詢，發現室內籃球場、排球場等室內場地，尤其受「黃牛」歡迎。非優惠時段租用兩小時室內籃球場，「炒價」在700至1200元（港元，下同，約153美元）不等，是正價296元的2.4倍至4倍不等。其中一位「黃牛」經議價後，將價格減為600元，仍較正價貴逾倍。有「黃牛」表示，屆時會有人到來「簽場」，囑記者屆時直接入場即可，一旦遇到抽查，只需聯絡他們前來應對。

據報導，康文署表示，本月13日聯同入境處及警方，在灣仔區的網球場打擊「炒場」活動。在維園網球場的聯合行動中，三人涉嫌參與「炒場」被捕，其中一名外傭涉嫌轉售租訂的網球場地以賺取報酬，違反逗留條件。入境處亦拘捕一人，涉嫌在無合理辯解下使用及管有他人身分證。入境處正跟進調查被捕人涉及的入境罪行，不排除有其他涉案人被捕。