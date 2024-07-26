黎智英、蘋果日報涉勾結境外勢力、發布煽動刊物 港裁定3罪成立

香港「壹傳媒」創辦人黎智英被控違反「國安法」，香港法庭25日裁定，三項罪名表面證供成立。（新華社資料照片）

壹傳媒創辦人黎智英 及蘋果日報三間公司，被控串謀勾結外國勢力案，香港 高等法院國安法官25日裁定三項罪名成立，法官將審訊押後至11月20日再續，屆時黎將出庭作供。

今次案件是香港首宗被控串謀勾結外國勢力的案件，共涉及12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及多名蘋果前高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏等，李宇軒、張劍虹、陳沛敏等先後以從犯證人身分出庭作證。

案件源起2021年6月，香港警務處國家安全處以「香港國安法」（串謀勾結外國勢力）罪，拘捕香港壹傳媒董事和高層，兩度搜查壹傳媒和凍結蘋果日報等三間公司資產，其後蘋果日報停刊，黎智英等人先後被起訴。

自去年以來經過逾90天的庭訊，香港高等法院法庭25日裁決罪名成立，接下來辯方需要答辯，繼續審訊。

三名國安法指定法官，25日裁定兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪。三位國安法官稱，因各自有案件審訊，及有個人困難，商討後將案件押後至11月20日再訊。

羈押中的黎智英25日坐囚車出庭應訊，一度向旁聽席的親友揮手點頭。涉案四名被告包括黎智英、蘋果日報、蘋果日報印刷及蘋果日報互聯網，同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

此後黎智英將會出庭作供，並考慮傳召專家證人，預計處理證據需要5日。黎智英另被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

控方強調，法庭不能夠只著眼於國安法生效之後發生的事，而是要將黎智英在國安法生效前的所作所為納入考慮，以全面地理解案情，因此控方從頭到尾、根據時序來顯示黎智英都做過什麼。控方表示，所有以從犯證人身分出庭作供的蘋果日報前高層均供稱，在國安法生效之後，蘋果日報的編採政策沒有改變，當張劍虹對黎智英邀請美國前陸軍副參謀長Jack Keane出席對談節目表達關注，以及質疑會否過於敏感時，黎智英回應稱：「我一定到盡的，我沒有退的。」

就黎智英的另一項串謀勾結外力危害國家安全罪，案中從犯證人陳梓華供稱在2020年6月16日赴壹傳媒大樓會見黎智英時，黎要求陳繼續「國際線」工作，又形容國安法「雷聲大，雨點小」。控方指出，以上均顯示國安法生效後，黎智英決定繼續涉案行為。