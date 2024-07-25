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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

香港貓奴年花2.8億美元 養貓族增加 每月開支多26%

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

愈來愈多香港人愛養貓，刺激「寵物經濟」。香港有調查發現，近九成受訪者平均每月養貓開支較去年增26%，接近1900元（港幣，下同，約243.3美元），有八成人更願意留港購買各類養貓產品，香港整體每月養貓產業市場經濟價值高達1.9億元，每年逾22億元（約2.8億美元）。

大公報報導，有「貓奴」說，花費在養貓的開支更多過自己。今年的貓迷博覽會主辦方表示，現時養貓產業發展逐漸多元化，不少高科技產品推出，顯示港人愈來愈願意花費在寵物身上。

香港人均養貓數字上升，根據展覽集團今年6月的調查結果，在約1000名養貓人士中，有六成以上受訪者飼養兩隻或以上，12.4%養貓人士更飼養4隻或以上。養貓花費方面，87.9%受訪者在過去12個月養貓開支增加，平均每月的養貓支出達1889元，較去年的1495元急增26.4%，而每月在貓咪身上花費3500至5000元的比例，從去年的4%躍升至10%。

調查顯示，超過八成養貓人士更願意留港消費，為貓咪購買食品及各類用品，原因是品質更有保證，且售後問題跟進方便。在貓咪品種上，最受港人歡迎的依次為短毛家貓、英國短毛貓、布偶貓、美國短毛貓及異國短毛貓。

展覽集團有限公司總經理朱雪玲表示，現時每月寵物產業（貓）市場經濟價值達至1.9億元，每年逾22億元，隨着人均養貓數字上升，市場熱度將有增無減。

新手「貓奴」陳先生於大約一年前，開始飼養兩隻中華田園貓，每月購買貓糧、貓零食和貓玩具等基本開支約1000多元，早前為貓咪接種疫苗需3000多元，準備為貓咪絕育料花4000多元，粗略估計一年間已花費2萬元左右，「這樣算的話，我自己一年除了食飯之外的花費，一定沒有花在貓貓身上的多。但兩隻小貓咪很可愛，放工回家，牠們靠過來撒嬌，就覺得花費很值得。」

第二屆貓迷博覽將於8月2日起，一連三日在灣仔會展中心舉辦，共200個展商、410展位參與。除了寵物用品和文創產品，今年設有CFA國際貓展、「CFA貓隻品種巡禮」等活動，觀眾可近距離接觸20個品種超過100隻貓，場內並提供貓咪知識講座。朱雪玲表示，希望吸引貓迷留港消費，期望入場人次維持於去年18萬人次的水平。

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