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撒錢落街「幣少爺」捲入詐騙、盜竊 遭國際刑警緝捕

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

國際刑警組織在網頁公布，已向綽號「幣少爺（幣少）」、現年30歲的黃鉦傑及其助手莫浚廷發出「紅色通緝令」（Red Notice）。黃涉及一宗詐騙及兩宗盜竊；莫則涉兩宗洗黑錢。消息稱通緝令由香港警方向國際刑警申請。

綜合明報、香港01報導，據國際刑警組織網頁，由香港提出、被列入紅色通緝令名單目前有8人，最近加入黃鉦傑及莫浚廷。通緝令公布兩人的黑白照片，列出姓名、性別、出生日期、使用語言及所涉罪行等。

「幣少」黃鉦傑2018年因在深水埗福華街及桂林街交界撒鈔票，吸引逾百人圍觀及爭相拾錢而聲名大噪。最終他承認一項在公眾地方犯的妨擾罪，被判囚10日，緩刑一年。

黃鉦傑曾開設專頁分享炒幣心得，至2019年，他涉售賣挖礦機，被警方再以涉嫌串謀詐騙罪拘捕，多名苦主報案稱其回報作出虛假聲稱，涉款至少2750萬元（港幣，下同，約352.1萬美元），警方凍結其500萬港元的資產。曾被警方指為「幣少」助手的莫浚廷，同涉挖礦機案被捕，他更於2023年捲入JPEX串謀詐騙案。

國際刑警組織有196個成員國，而香港以國際刑警中國國家中心局香港支局身分參與國際刑警活動。紅色通緝令由成員國或國際法庭提出，透過向全球執法部門發出通知，要求尋找並暫時逮捕正待引渡、移交或類似法律行動的人；成員國決定是否逮捕某人時，適用自己國家或地區法律。

香港 通緝

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