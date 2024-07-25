我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

港機場上半年客量升52% 比疫前少33% 估年底前恢復

香港新聞組／香港25日電
香港上半年機場客運量較去年同期升52.8%，仍較新冠疫情前上半年少33%；圖為旅客在香港機場辦理登機手續。 （美聯社）
香港上半年機場客運量較去年同期升52.8%，仍較新冠疫情前上半年少33%；圖為旅客在香港機場辦理登機手續。 （美聯社）

香港力推盛事經濟吸引旅客成效漸現，機管局24日表示，上半年機場客運量較去年同期升52.8%至2530萬人次，仍較新冠疫情前、即2019年上半年少33%。機管局又說，香港國際機場21日錄得單日客運量逾17.1萬人次，為疫後新高，預期暑假高峰期客運量的增幅持續，有信心在年底前旅遊高峰期恢復至疫情前水平。旅遊業界對此樂觀，但認為當局要提升服務水準。

明報報導，機管局表示，6月航空客運量「維持穩步復甦」，達430萬人次，較去年同期增29.1%，過去12個月客運量同比亦飆升125.9%。該局稱，所有類別旅客，包括香港居民及訪客與轉機或過境旅客量，均較去年同月明顯上升，當中往來東南亞、內地及日本於月內錄得最顯著升幅。

據報導，不過，上半年客量與2019年同期仍有差距，2019年6月客運量為630萬人次，該年上半年客量為3780萬人次。

報導稱，機管局又稱，今年上半年機場飛機起降量較去年同期升47.1%至17萬4745架次；上月起降量為2萬9590架次，較去年同期增32.3%。

報導說，貨運方面，局方稱今年首半年保持升勢，出口貨運量繼續是主要增長動力，比去年同月增加24.9%，主要貿易地區以來往北美、歐洲及東南亞的貨運於月內出現最大增幅。整體貨運量今年上半年較去年同期升17.9%至240萬公噸。

報導指，對於機管局稱有信心年底前客運量恢復至疫前水平，旅遊促進會總幹事崔定邦表示樂觀，香港機場設多條國際航線，不少內地遊客都會赴港轉機；被問及客運量恢復仍面對什麼困難，他說壓力主要來自人手問題，認為機管局追求客運量外，亦要提升服務水準。

另據新華社報導，香港國際機場24日再度於「Asia Cargo News」舉辦的2024年度「亞洲貨運、物流及供應鏈獎」評選中榮膺「全球最佳機場」，更是香港國際機場連續第九年蟬聯此獎項。機管局商務執行總監陳正思説，作為全球最繁忙的貨運機場和大灣區的國際貨運門戶，將繼續提供優越的貨運服務，加強作為全球領先貨運機場的角色。

香港 東南亞 疫情

上一則

香港4初中生製炸藥 後山試爆起火被捕 1人疑黑幫

下一則

父病亡擺2桌酒席 溫州女挨罰5000元 民政局：是保證金

延伸閱讀

歐洲氣候抗議人士出招 手黏跑道阻機場運作

歐洲氣候抗議人士出招 手黏跑道阻機場運作
尼泊爾小飛機起飛時衝出跑道起火 釀18死僅機師生還

尼泊爾小飛機起飛時衝出跑道起火 釀18死僅機師生還
西南航班降落進場高度超低僅150呎 今年已3起低飛事件 航管局調查

西南航班降落進場高度超低僅150呎 今年已3起低飛事件 航管局調查
葉童機場拒與男粉合影 遭嗆：有啥了不起

葉童機場拒與男粉合影 遭嗆：有啥了不起

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中國網友認為川普有助於中國統一台灣，「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。歐新社

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

2024-07-19 09:20

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入