港機場上半年客量升52% 比疫前少33% 估年底前恢復

香港上半年機場客運量較去年同期升52.8%，仍較新冠疫情前上半年少33%；圖為旅客在香港機場辦理登機手續。 （美聯社）

香港 力推盛事經濟吸引旅客成效漸現，機管局24日表示，上半年機場客運量較去年同期升52.8%至2530萬人次，仍較新冠疫情 前、即2019年上半年少33%。機管局又說，香港國際機場21日錄得單日客運量逾17.1萬人次，為疫後新高，預期暑假高峰期客運量的增幅持續，有信心在年底前旅遊高峰期恢復至疫情前水平。旅遊業界對此樂觀，但認為當局要提升服務水準。

明報報導，機管局表示，6月航空客運量「維持穩步復甦」，達430萬人次，較去年同期增29.1%，過去12個月客運量同比亦飆升125.9%。該局稱，所有類別旅客，包括香港居民及訪客與轉機或過境旅客量，均較去年同月明顯上升，當中往來東南亞 、內地及日本於月內錄得最顯著升幅。

據報導，不過，上半年客量與2019年同期仍有差距，2019年6月客運量為630萬人次，該年上半年客量為3780萬人次。

報導稱，機管局又稱，今年上半年機場飛機起降量較去年同期升47.1%至17萬4745架次；上月起降量為2萬9590架次，較去年同期增32.3%。

報導說，貨運方面，局方稱今年首半年保持升勢，出口貨運量繼續是主要增長動力，比去年同月增加24.9%，主要貿易地區以來往北美、歐洲及東南亞的貨運於月內出現最大增幅。整體貨運量今年上半年較去年同期升17.9%至240萬公噸。

報導指，對於機管局稱有信心年底前客運量恢復至疫前水平，旅遊促進會總幹事崔定邦表示樂觀，香港機場設多條國際航線，不少內地遊客都會赴港轉機；被問及客運量恢復仍面對什麼困難，他說壓力主要來自人手問題，認為機管局追求客運量外，亦要提升服務水準。

另據新華社報導，香港國際機場24日再度於「Asia Cargo News」舉辦的2024年度「亞洲貨運、物流及供應鏈獎」評選中榮膺「全球最佳機場」，更是香港國際機場連續第九年蟬聯此獎項。機管局商務執行總監陳正思説，作為全球最繁忙的貨運機場和大灣區的國際貨運門戶，將繼續提供優越的貨運服務，加強作為全球領先貨運機場的角色。