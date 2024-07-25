香港4初中生製炸藥 後山試爆起火被捕 1人疑黑幫

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 警方23日在追查香港專業教育學院（IVE）觀塘分校大樓一處山坡火警時，揭發中學生炸彈黨，他們通過網上購買各種化學物品，再到該處山坡隱蔽空間測試炸藥，不排除有「貪玩」成分，嘗試混合不同化學物測試效果。

大公、文匯報報導，警方在9小時內拘捕4名中一和中二男生，並在現場、疑犯住所及公屋山坡，檢獲90個瓶裝及袋裝可製造爆炸品的化學原料、劇毒物山埃、電槍、刀斧等武器和實驗器具，又在疑犯手機中發現製造爆炸品的化學程式。警方正調查他們背後的犯案動機，包括是否涉及政治目的、受黑暴餘毒影響和有否幕後黑手操控等。

東九龍總區高級警司鍾麗詒24日公布案情指，現場為香港專業教育學院（觀塘）校舍大樓底座與斜坡之間一個面積約5000平方呎、高約兩米的隱蔽空間。23日下午約3時半，警方接報指有兩名男子在上址縱火，並經鐵絲網缺口逃去。

警員到場後發現該處有3個行李箱，箱內和附近有大量化學品，又發現打火機、壓縮氣罐、防毒面罩及滅火筒，以及大量實驗器具包括量杯、漏斗及酒精燈，和一支電槍、三把斧頭及一把軍刀。

警方爆炸品處理課及港府 化驗所人員到場調查，由於部分化學物品穩定性較低，需即時移離現場。東九龍總區重案組翻查附近閉路電視及情報分析，至24日零時許鎖定4名疑犯身份並將他們拘捕，並在其中一人家中檢獲小量懷疑爆炸品。

調查顯示，4名疑犯都曾到案發現場，有人更承認在網上購買有關化學品，並多次到現場燃燒部分化學物品做實驗，而IVE觀塘分校只是他們隨機找到的測試地點。4人中有兩人13歲，兩人15歲，分別讀中一及中二，相識至少7年，分別就讀區內4間中學，其中一人有黑社會背景。

另據明報報導，根據少年犯條例，任何10至13歲兒童不得判處監禁，而14至15歲少年人倘有任何其他適當處理或懲罰方式，亦不得判處監禁。律師梁永鏗表示，少年法庭一般會考 慮涉案爆炸品數量、被告角色等，倘罪責較重，14至15歲「也有機會要坐監」。