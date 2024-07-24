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香港書展7天99萬人次 城寨掀熱潮 電影原著小說9年來最熱銷

香港新聞組／香港24日電
7月23日，第34屆香港書展最後一日熱度不減，23日依舊吸引了大批書迷入場選購心儀的書籍。（中通社）
7月23日，第34屆香港書展最後一日熱度不減，23日依舊吸引了大批書迷入場選購心儀的書籍。（中通社）

一連七天的香港書展23日閉幕，不少書迷拖著手推車或行李箱趕尾班車。貿發局指今屆書展錄7天共有99萬人次入場，人均消費912元（港幣，下同，約116.7美元），按年升4.6%，占書客全年買實體書開支74%。參展書商爭推不同折扣優惠促銷，有攤位推買3本以上七五折，更有攤位賣10元一本書益讀者，引發搶購。

大公、文匯報報導，有參展商指今次賣出逾萬本書，銷售額較去年增逾一成，以兒童讀物、科普類及百科全書類書最受歡迎。不少內地旅客亦專程到場買書，有佛山市民認為香港書展氛圍比內地好，書種亦較多，笑言目標是「塞爆行李箱」。

據貿發局資料，今屆香港書展人均消費達912元，占書客全年購買實體書平均開支74%，凸顯香港書展作為出版業界重要推廣及銷售平台的吸引力。貿發局又委託研究機構訪問逾820位入場人士，剖析書迷的閱讀習慣及消費選擇。最受歡迎的書籍種類，首五類分別為小說（47%）、漫畫（21%）、兒童及青少年讀物（19%）、旅遊（18%）及文學（16%）。

本屆香港書展踏入最後一天，有展商減價售書，不少市民23日到場選購書本。（ 中新社...
本屆香港書展踏入最後一天，有展商減價售書，不少市民23日到場選購書本。（ 中新社）

23日現場人頭湧湧，多個攤位張貼有「最後一天」、「2本7折」、「200元7本」等字眼的紙張促銷，不少入場人士均推著手推車或行李箱，在各攤位前挑選或閱讀書本。

和平圖書有限公司常務副總裁穆振武表示，今次公司參展帶來超過1500種、總數達1萬8000餘冊圖書，預計這幾天售出起碼1萬本以上，銷售額比預期中更好，預計較去年增長10%以上。

電影「九龍城寨之圍城」自上映後，在本地與內地迅速掀起一股「城寨」熱潮。今年書展以影視文學為主題，當中展出該電影微縮模型，吸引不少人拍照留念。電影的原著小說成為今屆書展大贏家，銷情是參展9年以來最好。

近年不少港人喜歡北上消費玩樂，有參展商藉著北上熱潮，再加上內地電視劇「繁花」大熱，推出與深圳和上海相關的旅遊書，出版社負責人程小姐表示這些旅遊書很受歡迎，銷量較去年書展時多約三、四倍。

商務印書館副總經理吳小燕則認為今屆人流較往年少，預計銷售額較去年下降幾個百分點，她希望日後主辦方可在各渠道作更多宣傳活動及與學校合作，推出預早提供買書優惠等活動，吸引更多家長帶學生到書展。

香港 繁花

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