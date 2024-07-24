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旅泰港模在曼谷寓所身中9刀亡 港夫稱妻抑鬱自殺

香港新聞組／香港24日電
一名24歲香港籍女子18日在曼谷遇害，她在出事前遛狗有被拍攝到。（視頻截圖）
一名24歲香港籍女子18日在曼谷遇害，她在出事前遛狗有被拍攝到。（視頻截圖）

一名24歲香港女模特兒18日在曼谷寓所身中9刀死亡。據泰國媒體報導，死者為歐亞混血兒Gwendoline Cretton，是持瑞士護照的香港人，警方懷疑案件涉及謀殺，將死者的港人丈夫Wai拘捕，但他否認殺人，堅稱太太因情緒低落自殺身亡。

大公、文匯報報導，香港入境處至今未接獲港人求助，處方會續與外交部駐港公署及當地大使館保持聯繫，密切留意事態發展。

報導指，案發當日下午約6時15分，涉案單位突傳出女子慘叫聲，引起鄰居注意。隨後死者丈夫與另外兩人被閉路電視拍到一同將Gwendoline從寓所抬出離開。

據了解Gwendoline當日下午約5時半還在寓所附近遛狗，表現一切正常。警方初步判斷屬謀殺案，經調查逮捕Wai歸案。Wai堅稱太太是自殺身亡，但警方仔細勘查現場並翻看監控錄像發現多處疑點，認為案件存他殺可能，故對Wai作深入調查。

有泰國電視台曾刊登死者Gwendoline Cretton的照片，而社媒平台IG一個同名帳號的頭像與該照片相同，但帳號所有內容已被清空。

有香港傳媒翻查Gwendoline Cretton背景，發現她生前曾是一間香港公司旗下模特兒，不時為外國品牌拍攝平面廣告。該公司回覆傳媒查詢指，死者與他們一名模特兒的名字及年齡吻合，但因合約已結束，未能了解是否為同一人。

香港 泰國 大使館

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