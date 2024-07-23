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香港書展紅線降 下架遊記、科幻小說「禁書之柱」

香港新聞組／香港24日電
香港界限書店在書展攤位貼出遭下架書籍書名，被稱為「禁書之柱」。（取材自Ｘ平台）
香港界限書店在書展攤位貼出遭下架書籍書名，被稱為「禁書之柱」。（取材自Ｘ平台）

今年香港書展是香港基本法第23條實施後的第一屆，自香港國安法實施後，政治類書籍幾已消失，但貿發局仍將「紅線」不斷降低，要求兩家書商收起至少8本遊記、科幻小說等書，但內容大多與政治無關，包括學者區家麟三本著作。界限書店在攤位貼上多張寫有下架書名的字條，被民眾稱為「禁書之柱」。

明報報導，藍藍的天出版社總編輯伍自禎23日稱，生意受事件影響比去年跌約一成，今次事件後必會加強對書籍的自我審查，相信所有參展商都會有類似考慮。

據報導，界限書店負責人廖詠怡表示，銷售額無受事件影響，但貿發局應有清晰標準，釐定什麼書不能參展，「如果今天不是說兩本，而是20本，我該不該跟？」，形容書商「被動」。廖稱，今年與去年一樣都有審查書籍，如政治評論等書都沒參展，但仍收到下架要求，表示不知標準何在，有「亂槍打鳥，有點亂來的感覺」。

另據港媒引述美國之音、自由亞洲電台報導，本屆書展開幕後，陸續傳出貿發局以「敏感」及接獲投訴為由，要求書商將部分書籍下架。其中界限書店出版社被要求下架曾為立場新聞撰寫專欄的學者區家麟的「最後的信仰─新聞倫理十二講」、詩人廖偉棠的「末日練習」，及香港移民訪談集「異鄉港孩」、梁莉姿的「日常運動」。

藍藍的天參展商也被貿發局建議下架區家麟舊作三本舊作，還有前立法會議員邵家臻的「坐監情緒學」和「字裡囚間」。但書商強調「亂流」只是旅遊書，堅持不下架。

美國之音指出，「日常運動」是以社會運動參與者的心理變化為主題的小說，；「坐監情緒學」和「字裡囚間」則是邵家臻回憶與見聞，題材或許觸碰到港府神經。

然而「末日練習」是科幻小說，「異鄉港孩」等書實與政治無關；「亂流」甚至是作者在港尋幽探秘的遊記，很難稱得上「敏感」。

香港 書店 港府

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