非港製？廖孖記承認30年前起外購白腐乳加工 不涉隱瞞

香港示意圖。(圖/shutterstock)

百年老店廖孖記近日風波不斷，先被食安中心驗出腐乳蠟樣芽孢桿菌超標，再被揭發腐乳非自家製，引發熱議。

綜合大公、文匯報等港媒報導，該店第四代傳人廖晃業23日於電台節目承認，早在30年前因受排汙條例限制，無法處理生產腐乳過程產生的濃酸水，因而原材料白腐乳已非自製，是從內地購入再在港進行後期發酵、調味等加工程序，明白或與市民期望有落差，但認為產品仍屬「香港 出產」。海關則表示已接獲廖孖記腐乳非「香港製造」 的相關舉報，如發現違例會採取適當跟進行動。

報導指出，廖孖記顧客熊女士指出：「做腐乳上百年，為什麼不按回以前的方法呢？賣得這麼貴，它很貴，真不便宜的，我們街坊在這住了幾十年，覺得他不是那麼對。」

廖晃業23日指，廖孖記的腐乳原材料雖是購至內地生產商，但對方東主是香港人。顧客多年來亦在廖孖記的店鋪目睹加工過程，因而不認為有隱瞞大眾，而且是基於法律問題，跟從食安中心稱腐乳由「香港出產」說法，不敢說廖孖記腐乳是「香港製造」。被問到腐乳樽身寫有「調味精良，親自監製」，他解釋該宣傳語是由爺爺時流傳下來，並非迴避任何生產程序。

對於食安中心先後三次以顧客身分購買廖孖記腐乳檢驗，第一次樣本結果屬「不滿意」，第三次亦驗出每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，超標12倍。廖晃業表示，當食安中心首次發現產品有問題後，廖孖記已即時停止相關批次的生產。因此當第三次檢驗前接到電話得知食安中心再派員購買涉事產品時，廖孖記拿不出相關批次，遂按照食安中心專家的「改善衛生建議」，先將稀釋的玫瑰露混合沸水，再馬上加入腐乳產品及密封瓶口，用新方法特意製造一瓶腐乳。他指客觀結果就是跟從食安中心衛生建議，反而蠟樣芽孢桿菌超標更嚴重。

廖晃業同意食安中心的行動是廖孖記結業的「最後一根稻草」，他亦找不到方法能百分百保證蠟樣芽孢桿菌含量達滿意水平，有關報告檢驗結果亦令他和家人覺得跨越不到「時代考驗」。

他又向廣大顧客、食安中心致歉，但因家人近日情緒反應過敏，令事情越鬧越大。他再三鞠躬，稱「感謝大眾多年來為廖孖記留下美好回憶，從這一代起，廖孖記會成為歷史」。消委會則表示暫未接獲有關廖孖記腐乳產品的投訴。

此外，廖孖記在香港的訂價不菲，像這次風波主角的「生腐乳」，在內地淘寶上售價比廖孖記便宜近5倍。