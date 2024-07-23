葉劉：香港20年民主失敗 「長毛」、「癲狗」不會再回來議會

香港行政會議召集人葉劉淑儀接受英媒專訪時坦言，香港的代議政制民主時代已告結束。（中新社）

香港 反送中事件後，中央頒布實施「港區國安法 」，修改立法會、區議會選舉制度。香港行政會議召集人葉劉淑儀在英國泰晤士報專訪中坦言，香港過去20年的民主實驗失敗，因為與「中國傳統」格格不入，香港必須由中共支持者管治，而不是由民意來決定，明確地指出香港的代議政制民主時代已告結束。

綜合香港01等港媒報導，泰晤士報22日刊出葉劉淑儀的訪問，本身是新民黨港島西直選立法會議員的她說，香港必須由中共支持者管治，而非民選代表，西方民主制度的多元化、多樣性從來不是中國傳統，她形容遵循民意是危險的事，選民不會為共同利益投票，只考慮自己利益，表明「『長毛』和『癲狗』不會回來議會」。

葉劉說，香港過去20年的民主實驗失敗，與「中國傳統」格格不入，形容沒有一個模式適用於所有人，從來沒要求人支持中國共產黨 ，但中國共產黨作為中華人民共和國執政黨，政治現實是必須接受和支持中國共產黨。

反修例事件後，中央出手實施港區國安法，修改立法會、區議會選舉制度，表明「愛國者治港」原則，去年區議會選舉亦有民主派未能取得足夠提名參選。

葉劉淑儀指那些被她斥為「直選產生的煽動者……議會中的『長毛』和『癲狗』」，不會再回來議會」。基本法23條今年完成立法，葉劉淑儀相信反對派長時間不會重臨。

此外，葉劉淑儀出席一個書展活動時指出，後疫情時代，服務業要因應旅客的需求改變。

葉劉淑儀表示，香港最大的夥伴是內地，「以前是我們服務她，將來也是服務她」，但我們要留意香港角色調整，是隨著中國角色的調整，「她（中國）的經濟調整，我們提供的服務也需要調整，可能不再是低端，讓旅客買手袋，而是公司要出去用新的方法融資、用新的方法與世界接觸」。