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香港前特首林鄭又來逛書展了 婚後愛看烹飪書

香港新聞組／香港23日電
第三十四屆香港書展將於7月23日閉幕，22日下午，大批市民及旅客到訪書展閱讀或買書，現場書香四溢，有書商提前減價促銷，吸引顧客買書。圖為大批市民及旅客逛書展。（中新社）
第三十四屆香港書展將於7月23日閉幕，22日下午，大批市民及旅客到訪書展閱讀或買書，現場書香四溢，有書商提前減價促銷，吸引顧客買書。圖為大批市民及旅客逛書展。（中新社）

香港前特首林鄭月娥22日參觀香港書展，「書展迷」林鄭幾乎年年逛書展，亦曾透露婚後愛閱讀烹飪書。林鄭去年在書展曾翻閱「飽住落磅輕鬆煮：健康瘦身餐」食譜，及國家主席習近平有關「注重家庭家教家風建設」的書。

香港01報導，林鄭月娥22日參觀天地圖書等攤位，相片所見，陪同的包括聯合出版集團董事長傅偉中、天地圖書董事長、全國政協委員吳靜怡，以及天地圖書董事兼總經理陳儉雯等，林鄭月娥與出版商負責人大合照。

聯合出版集團是中資機構，作為香港出版業龍頭，旗下書店包括三聯書店、中華書局和商務印書館等，出版的圖書約占香港每年中文圖書出版量的五分一。去年7月23日，林鄭月娥亦有到書展，逗留半小時離開。

林鄭月娥是「書展迷」，2017年到書展出席青協活動，透露以往每年偕同兒子到書展，認為有助鼓勵閱讀習慣。她說，自己少年時愛看「公仔書」，以及瓊瑤和亦舒的小說，婚後亦有一段時間經常閱讀烹飪書，認為內容相當實用。去年7月23日，林鄭月娥被巧遇在書展。翻閱多本書籍。

林鄭月娥退任特首以後生活多姿多采，五一勞動節加黃金周假期，林鄭月娥被拍到偕丈夫林兆波拍拖，在尖沙咀一間戲院外「滑手機」，逗留短時間後離開，今次逛書展未見林兆波同行。

林鄭月娥 香港 書店

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