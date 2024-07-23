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香港19歲無業黑幫男子 上網學製毒被逮

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港海關22日於大角咀一商廈單位破獲搖頭丸製造工場，屬過去長達20年來首次，檢獲42公斤化學品、4.3公斤搖頭丸、125克海洛因及製毒工具，毒品市值110萬元（港幣，下同，約14萬美元），當場拘捕一名19歲製毒男子，他被落案控以一項製造危險藥物罪、一項販運危險藥物罪及一項管有受管制化學品以非法生產危險藥物罪，23日在西九龍裁判法院提堂。

香港01報導，被捕19歲男子中學已輟學，有黑幫背景，報稱無業，自稱在網上學習製毒知識。海關強調製毒過程有爆炸可能，在商業大廈單位擺放大量易燃品，對其他租戶及市民非常危險。但相信已經成功瓦解一個供應本地市場的製毒工場。涉事製毒工場位於商業大廈一個約200尺單位，雖然面積不大，但已經是一條龍製毒工場，包辦原材料、製毒及分銷，相信工場營運約1個月。

海關根據深入調查，22日在大角咀進行反毒品行動，截停一名目標男子，將他帶回商廈單位搜查，發現20種化學品，當中甲苯、乙醚、丙酮及硫酸是受管制化學品，相信此批化學品可用於製作搖頭丸。如該批化學品成功用於製作搖頭丸，可製作12萬粒約值1000萬元搖頭丸毒品。

海關於屋內共檢獲約42公斤不同類型化學品、4.3公斤搖頭丸、125克海洛因，市值約110萬港元；同時檢獲一批製毒工具。人員隨即將該名男子拘捕，初步相信單位由他獨自控制及管有，一條龍經營製毒工場。

香港海關毒品調查科高級調查主任張廣達表示，涉事單位月租4800元，位處的商業大廈有不少租戶出入。毒販在工場內存放大量高度易燃、高度腐蝕性化學品，有機會火災甚至爆炸。海關今次檢獲的化學品部分是受管制危險品，有機會違反消防處化學品安全條例，而且理論上需要許可證才可以入口。

根據危險藥物條例，製造危險藥物和販運危險藥物均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

毒品 香港

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