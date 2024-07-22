內地生赴香港升學增 科大、浸大收逾萬申請

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 致力打造國際專上教育樞紐，8所資助大學本科課程2024/25學年起非本地生上限將倍增至四成，而內地優秀尖子是其中一個重要生源。步入暑假，香港大學及自資專上院校針對內地的自主招生早前相繼截止，多所院校新學年港校內地招生更見火熱，各校報名數字都較去年顯著增加。

文匯報報導，香港科技大學、香港浸會大學均收到逾萬份內地本科生入學申請，前者平均超過45人爭奪一學位，後者亦要平均30人爭一學位；嶺南大學報讀人數亦增逾25%，錄取人數預計會倍增；香港理工大學亦指內地收生人數及水平理想。至於自資院校的學士學位課程，包括東華學院及香港都會大學的內地生報名數亦分別大增4倍及創下歷來新高。

香港擁有5所全球百強大學及世界一流的教育配套和優秀科研人才，隨着港府 推出放寬非本地生上限、加強向外推廣宣傳等措施，留學香港的金字招牌更愈擦愈亮，吸引全球各地年輕人才申請赴港求學。

科技大學指，內地考生普遍透過高考 或國際資歷考試，如A-Level、IB、SAT等成績申請該校，自其網上報考系統開放以來，收到同學、家長廣泛諮詢，反應熱烈，吸引逾萬份內地本科生入學申請。科大提到，其2024年度內地招生程式仍進行中，招生名額約為220名，以所接獲報名數計，平均逾45人爭一個學額。

浸會大學表示，其本科課程內地生申請人數持續增長，由2023/24學年約一萬人增至2024/25學年約1.1萬人，該校2024/25學年擴大了內地收生學額，共錄取約300名內地高考生入學。至於非高考學歷的內地生申請數，浸大今年更錄得35%增長，有關審核工作仍在進行，暫已錄取超過70人，預計明年內地收生學額會繼續擴大。

嶺南大學回覆指今年收生情況理想，報讀的內地生人數較去年增加超過25%，預期最終錄取的數目較去年多一倍。大學綜合評估了申請人的考試分數、英文能力、面試表現，各方面的才能等，錄取了很多優秀學生，成功派出全額入學獎學金。