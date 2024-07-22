港將巴黎奧運村熱難耐 港府急送冷氣

羽毛球隊男單球員李卓耀分享影片，指「真是太環保，剛剛去球場的巴士都沒冷氣」。（視頻截圖）

香港 羽毛球隊於20日抵達巴黎備戰奧運會賽事。雖然去程順利，但一眾運動員在入住奧運選手村後，率先面對首個考驗，就是如何適應當地悶熱天氣。面對奧運村房間甚至穿梭巴士不設冷氣，隊員如李卓耀在巴士內乾脆脫去上衣降溫，而謝影雪亦指猶如置身焗爐。

大公報報導，香港文體旅局副局長劉震日前指出，為保障香港選手的備戰狀態及休息質量，港府 計畫運送45部流動冷氣機到奧運選手村，讓港隊「有覺好睡」，打造良好備戰氛圍。

港羽隊於19晚啟程飛往巴黎，並在20日抵埗並入住奧運選手村。由於巴黎奧組委早前宣布奉行環保政策，今屆奧運選手村不設冷氣，而由於港羽隊是香港代表團首支到達當地的「先頭部隊」，此前港府承諾的45部流動冷氣機尚未送達。港羽總教練何一鳴表示雖然大會暫時放了一部冷風機在房內，但擔心隊員的睡眠質量受到影響。

港羽隊各選手也紛在個人社交平台分享當地高溫天氣的感受。首次參加奧運的男單選手李卓耀在IG上傳了港羽搭乘大會巴士前往場館訓練片段。巴士因奧組委規定不得設置冷氣，李卓耀熱得要將上衣除掉解溫，更表示「真是太環保，剛剛去球場的巴士都沒冷氣。」

混雙女將謝影雪則在IG直言「穿梭巴士同焗爐沒有分別。」在車上她也早早換上通風的拖鞋就坐。謝影雪一旁的鄧俊文則將上衣衫袖捲起，展示出一副無奈的表情。隨後，女雙選手楊雅婷亦有在視頻中上鏡，已是滿頭大汗的她將隨身攜帶的水瓶置於臉上降溫。此外，同為首次參加奧運的盧善恩因座位溫度較高而直接在車廂中站着。

現時距離巴黎奧運 已經不足一周時間，港羽隊將於27日陸續出戰小組賽事，未來數天內港隊亦有不同項目的團隊啟程前往巴黎。由於當地天氣過於悶熱，奧運村已對此作出安排，各個運動員房間內的木製地板下裝有冷卻水管，屆時會注入攝氏11至14度的冷水，間接降低室內溫度。官員稱，即使室外溫度達到39度時，室內也不會超過26度。

另據港媒報導，傳有體育團體表示，15歲的顧嘉洹過去兩年在不少地區賽奪金，目前在南京與即將參加巴黎奧運的國家選手一同練習，但他因非港協暨奧委會轄下滾軸運動及滑板總會會員，今屆無法代表香港出賽。