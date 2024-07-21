被指敏感 香港書展下架泛民前立會議員邵家臻著作

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 書展近日傳出部分書籍因「敏感」、「被投訴」被要求下架，獨立書店 「界限書店」19日在香港書展被貿發局職員「建議」下架書籍；20日另一書攤「藍藍的天」在四度被貿發局代表口頭建議後，亦決定下架4本書籍，負責人伍自禎表示，貿發局並沒有解釋書籍敏感之處，對下架感到遺憾及無奈，指「不知準則在哪裡」。

明報報導，伍自禎表示，貿發局代表20日午約5時半要求將資深傳媒人區家麟的「二千零四十七夜」、「最後的信仰」、「亂流」；以及泛民主派前立法會議員邵家臻的「坐監情緒學」、「字裡囚間」共5本書下架，無提及不遵從有何後果。界限書店20日則被要求下架梁莉姿「日常運動」，加上日前「最後的信仰」、廖偉棠「末日練習」、希望學的離散港人訪談集「異鄉港孩─願歸來仍是少年」共4本書下架。

據報導，貿發局回覆本報查詢稱，作為書展主辦單位，有提醒參展商必須遵守「參展商手冊及展覽會規則」和所有香港法例，包括「香港國安法」、「維護國家安全條例」等，如收到涉違「規則」的投訴，會按機制處理。貿發局無回應書籍為何「敏感」、何時及接獲什麼投訴等。

報導引述伍自禎表示，20日午獲貿發局展覽及數碼業務總監李鍵文通知，區家麟及邵家臻共5本書需下架，理由是「敏感」及「有人投訴」。伍說，經內部商量後，基於安全考慮，為免造成自己或他人風險，除旅遊書「亂流」繼續出售，其餘4本下架。

報導指出，伍又稱，該店在「set場」時已被主辦方提醒有「敏感」書籍，開展首日便有人投訴，貿發局代表兩度到攤位勸將有關書籍下架，他對決定感遺憾及無奈，「不知道線在哪裏」，並指「敏感」、「有人投訴」很難捉摸，強調不想違法，若貿發局能告知違反什麼規定，便會即時下架，「但對方告訴不了我們」。

報導稱，區家麟20日午在藍藍的天攤位簽書，被問到如何看待其著作被要求下架，他說「賣得一天得一天」、「今天就努力繼續簽書」，不便回應更多。