我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

被指敏感 香港書展下架泛民前立會議員邵家臻著作

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港書展近日傳出部分書籍因「敏感」、「被投訴」被要求下架，獨立書店「界限書店」19日在香港書展被貿發局職員「建議」下架書籍；20日另一書攤「藍藍的天」在四度被貿發局代表口頭建議後，亦決定下架4本書籍，負責人伍自禎表示，貿發局並沒有解釋書籍敏感之處，對下架感到遺憾及無奈，指「不知準則在哪裡」。

明報報導，伍自禎表示，貿發局代表20日午約5時半要求將資深傳媒人區家麟的「二千零四十七夜」、「最後的信仰」、「亂流」；以及泛民主派前立法會議員邵家臻的「坐監情緒學」、「字裡囚間」共5本書下架，無提及不遵從有何後果。界限書店20日則被要求下架梁莉姿「日常運動」，加上日前「最後的信仰」、廖偉棠「末日練習」、希望學的離散港人訪談集「異鄉港孩─願歸來仍是少年」共4本書下架。

據報導，貿發局回覆本報查詢稱，作為書展主辦單位，有提醒參展商必須遵守「參展商手冊及展覽會規則」和所有香港法例，包括「香港國安法」、「維護國家安全條例」等，如收到涉違「規則」的投訴，會按機制處理。貿發局無回應書籍為何「敏感」、何時及接獲什麼投訴等。

報導引述伍自禎表示，20日午獲貿發局展覽及數碼業務總監李鍵文通知，區家麟及邵家臻共5本書需下架，理由是「敏感」及「有人投訴」。伍說，經內部商量後，基於安全考慮，為免造成自己或他人風險，除旅遊書「亂流」繼續出售，其餘4本下架。

報導指出，伍又稱，該店在「set場」時已被主辦方提醒有「敏感」書籍，開展首日便有人投訴，貿發局代表兩度到攤位勸將有關書籍下架，他對決定感遺憾及無奈，「不知道線在哪裏」，並指「敏感」、「有人投訴」很難捉摸，強調不想違法，若貿發局能告知違反什麼規定，便會即時下架，「但對方告訴不了我們」。

報導稱，區家麟20日午在藍藍的天攤位簽書，被問到如何看待其著作被要求下架，他說「賣得一天得一天」、「今天就努力繼續簽書」，不便回應更多。

香港 書店

上一則

港府引片區、地花模式 加快發展北部都會區

下一則

安徽教授慘了…鼓勵學生「躺平擺爛」被官方約談

延伸閱讀

小時候遇上這事父親不再回家 鄭佩佩從此童年不會笑

小時候遇上這事父親不再回家 鄭佩佩從此童年不會笑
香港書展 北京書迷狂掃2箱「九龍城寨」原著小說

香港書展 北京書迷狂掃2箱「九龍城寨」原著小說
巨變後治港傷痛 港政治評論員蔡子強改寫散文

巨變後治港傷痛 港政治評論員蔡子強改寫散文
反送中後 港社工管理階層須宣誓效忠特區

反送中後 港社工管理階層須宣誓效忠特區

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死