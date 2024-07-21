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﻿﻿乘坐時光機 多啦A夢再訪維港 尖東海旁人潮湧

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港繼5月底首場多啦A夢無人機匯演後，第二場多啦A夢無人機匯演20日晚於尖東海旁再度上演，約1000架無人機組成不同圖案，包括時光機等，歷時約15分鐘。現場人潮湧湧，不少市民和遊客提早數小時「霸位」，更有不少市民頭戴竹蜻蜓，身穿多啦A夢衫，看到無人機砌出不同圖案，尖叫聲此起彼落。

文匯報報導，20日下午4時，尖沙咀海旁已有不少熱愛多啦A夢的粉絲在海旁等候。身穿校服的梁小朋友向香港文匯報記者表示，自己是多啦A夢粉絲，最喜歡靜香，期待看到3D的靜香和其他角色。

另一多啦A夢的忠實粉絲李小姐更於20日上午11時就到海旁頭排等候。她表示，多啦A夢是她的童年回憶，故對今次全球首場多啦A夢無人機表演十分期待，期望看到竹蜻蜓和任意門，「擔心受天氣影響，所以就早點來。」

儘管匯演前尖東海旁驟晴驟雨，但在超巨型多啦A夢戴著竹蜻蜓現身後，不少市民轉身，跟俯視香港的多啦A夢合照留念。匯演隨著市民的歡呼聲開始，多啦A夢坐時光機登場，1000架無人機先後變幻成換衫相機、放大縮小電筒等道具，大雄、小夫、胖虎、靜香等角色和法寶重現。匯演過程中會播放動畫經典主題曲和配樂，更邀請港版多啦A夢配音員為表演作旁白。

匯演結束後，4歲半身穿多啦A夢衫的李小朋友興奮地說：「好開心！好好看！」他說，最喜歡多啦A夢坐時光機登場的圖案，並指今次匯演新增多啦A夢用換衫相機與大家一起拍照留念，十分難忘。

另據明報報導，港鐵20日再次安排東鐵和輕鐵「多啦A夢主題列車」限時停泊月台，分別在東鐵沙田站和輕鐵兆康站限時停泊兩小時，吸引不少鐵路迷及多啦A夢粉絲前來「打卡」。

香港

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