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港府引片區、地花模式 加快發展北部都會區

香港新聞組／香港21日電
港府考慮引入「片區開發」模式和「地花」概念，加快北部都會區的發展。圖為北部都會區的新田一帶的用地資料圖。（中新社資料照片）
港府考慮引入「片區開發」模式和「地花」概念，加快北部都會區的發展。圖為北部都會區的新田一帶的用地資料圖。（中新社資料照片）

香港新田科技城的三張相關分區計畫大綱草圖於19日獲城規會通過，發展局局長甯漢豪20日表示，新田科技城是北部都會區發展的「旗艦區域」，有很多產業用地、尤其創科用地，希望今年底向立法會申請撥款，同時會引入「地花」（土地未平整前推售）和「片區」（一個大區域分成若干分區開發）的概念，由投得土地的財團負責興建基建和設施，加快整體發展，減輕政府財政壓力，預計2026年完成平整首批土地。

大公報報導，香港科技園公司表示，新田科技城可為創科產業提供更多科研及協作空間。有立法會議員促請創新科技及工業局，盡快公布發展計畫，盡快推動原址換地、收地的工作。

城規會於上月底和本月初召開四天聆聽會議，聽取約160名申述人或其代表的意見，以及港府團隊的回應。

由於地理限制，以及科技城須具相當規模以帶來群聚效應，該處須合理填塘以提供創科用地。為彌補填塘帶來的生態損失和落實積極保育政策，港府會建設三寶樹濕地保育公園。

城規會通過的三張分區計畫大綱圖（新田科技城分區計畫大綱草圖、米埔及錦綉花園分區計畫大綱草圖、牛潭尾分區計畫大綱草圖），主要為落實新田科技城（河套區除外）和三寶樹濕地保育公園提供法定規畫框架和管制。城規會並同意採納多項申述意見，納入日後由審批的規畫。

發展局局長甯漢豪20日表示，受影響的魚塘占地90多公頃，當中一半近乎荒廢，港府會在旁邊建設面積達338公頃的三寶樹濕地保育公園。

甯漢豪說，新田科技城有很多產業用地、尤其創科用地，期望今年底向立法會申請第一批土地的撥款，以開始土地平整工作，預計2026年完成平整首批土地。她表示，過去五年在北部都會區收地120多公頃，今個財政年度收地400公頃。港府在北都發展將引入「地花」和片區概念，由投得土地的財團負責興建基建和設施，加快整體發展。當局目標今年內訂出一至兩個試點片區地域，並向市場進行意向調查。

甯漢豪表示，北都開發範圍大，涉及共3000公頃土地，若前期平整土地工程全由公帑支付，再等賣地時才收到回報，對政府的現金流是有壓力，發展速度亦不見得好，因此政府提出片區概念。

香港科技園公司表示，歡迎城規會通過大綱草圖，稱當中有不少「創新及科技」用地，可為香港以至大灣區的創科產業，提供更多科研及協作空間，完善創科產業鏈。科技園公司主席查毅超表示，整個計畫落實，可全速推進生命健康科技、人工智能等發展，有助推動香港創科及新型工業化發展。

香港 港府 人工智能

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