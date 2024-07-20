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微軟「死機藍屏」 港航班延誤數小時或被迫改到隔天飛 旅客鼓譟

香港新聞組／香港20日電
微軟系統19日出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響，香港國際機場受影響的航空公司須改用人手辦理登機手續；圖為香港國際機場有公告提醒旅客服務受影響。（中新社）
微軟系統19日出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響，香港國際機場受影響的航空公司須改用人手辦理登機手續；圖為香港國際機場有公告提醒旅客服務受影響。（中新社）

微軟（Microsoft）系統19日下午1時發生全球大規模「死機」，造成全球多地用戶無法上網、應用程式出現問題、出現死機藍屏畫面、電腦自動不停開關機的情況。微軟「死機」造成香港機場航班延誤，旅客不滿鼓譟。

大公報報導，香港國際機場大堂19日因微軟「死機」事故，導致大批旅客排隊等候辦理登機。有旅客航班延誤數小時、也有的被迫改到次日飛，有旅客邊排隊邊進食，有帶著小朋友的旅客讓子女直接睡在行李箱上苦等，更有旅客不滿鼓譟；有航空公司因沒有採用微軟系統而不受事件影響。也有旅客不滿航空公司沒有為受影響旅客安排住宿而與機場職員理論。

受「死機」事件影響，香港國際機場19日一片混亂，有五間航空公司（包括香港快運）的旅客登機服務系統受到影響，需要人手辦理登機服務，導致登機服務時間較長，約十多航班延遲。機管局在客運大樓實施人流管理措施，協助個別受影響航空公司的旅客有序地輪候辦理登機手續。

香港快運表示，系統仍未修復，20日有24個航班取消。香港快運呼籲航班已被取消的乘客無需急於前往機場，並定期留意電郵查看航班最新消息。

據報導，來自菲律賓的Hernandez先生表示，兩個小時前已來到機場，抵達才知道機場受微軟故障影響無法辦理登機手續，至今仍在排隊，原定20日回馬尼拉，受事件影響航班被迫延誤，感到沮喪。

內地遊客蔡先生和太太表示，原定搭晚上7時許的航班返浙江，航班被改到翌日早上6時許，來港玩了四、五天，十分開心，想不到返程時竟受微軟「死機」影響，要敗興而返。另一位原本19日晚飛杭州的旅客無奈表示，因航班改到次日，與團友被迫在機場過夜，指事件影響香港機場和香港國際城市的形象。

微軟系統19日出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響，香港國際機...
微軟系統19日出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響，香港國際機場受影響的航空公司須改用人手辦理登機手續；圖為香港一航空公司以手寫航班資訊提醒現場旅客。（中新社）

報導稱，港人杜先生與家人表示，原定乘坐19日晚上8時的航班到東京羽田，5時已到機場，受事件影響，航班要延誤兩小時，他認為今次事件不止影響了全世界的公共服務運作，更擔心會不會導致個人資料洩漏，憂慮以後會再有類似事件發生，希望港府要更重視互聯網和資訊科技安全。

就今次微軟系統出現全球性的大規模技術故障，港府19日表示對事件高度關注，已指派政務司副司長負責監察情況，要求各部門密切監察其負責範疇的動態，隨時準備應變，有任何情況要即時匯報，政務司副司長亦會按情況作出指示。

港府資訊科技總監辦公室（資科辦）已經聯繫微軟公司，敦促其盡快向公眾發布解決方案，並為受影響用戶提供支援。

微軟系統19日出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響，香港國際機...
微軟系統19日出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響，香港國際機場受影響的航空公司須改用人手辦理登機手續；圖為旅客辦理登機手續。（中新社）

香港 微軟 港府

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