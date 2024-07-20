一代俠女鄭佩佩謝幕 罹「非典型帕金森氏症」 捐大腦供罕病研究

一代俠女影后鄭佩佩 大事紀

一代武俠女星鄭佩佩17日在美離世，享壽78歲。據Variety報導，鄭佩佩2019年被診斷患有神經退行性非典型帕金森綜合症——非正式名稱為皮質基底節變性 （Corticobasal degeneration，CBD）。這是一種罕見病，其症狀與帕金森病相似，但目前的治療方法無法緩解病情。鄭佩佩選擇將大腦捐贈給Brain Support Network（BSN），用於醫學研究。

由於該症狀目前尚無減緩病情的治療方法，鄭佩佩生前也已填好器官捐贈同意書，希望死後能將遺體捐贈給香港 大學，用於人類醫學研究，她也曾在節目中呼籲外界器捐，「大家一定要有愛，讓愛活下去，才能得到更多重生」，子女們也將遵從其遺願。

今年5月與鄭佩佩交情甚篤的內地女星劉濤 談到鄭佩佩時，就透露她身體不太好，需人攙扶行走。

據悉，鄭佩佩生前希望喪事從簡，不必搞大型告別式。臨終前，她的四個孩子也都陪伴在身邊，走得很安詳。2015年底，在確診此病前，鄭佩佩曾在接受媒體採訪時表示：「我曾對我的孩子們說，我走後，骨灰要灑在黃浦江裡。不過因為前兩年，我已經決定把遺體捐給香港大學，按照慣例，做完研究後，骨灰要灑在香港大學的校園裡，所以可能就不會灑在黃浦江了，但我一直為我是一個上海人而自豪。」

香港資深演員鄭佩佩舊照。（取材自微博）

鄭佩佩的三女兒原子鏸19日也在IG分享一支合照集合而成的影片，寫下長文悼念母親，她悲痛地說，很難找到合適的詞彙來表達此刻的感受，「我感覺這一切只是一場惡夢，早上醒來，我還是會看到她如往常一樣。」

原子鏸並形容母親是她認識的人之中最無私，「直到她最後一口氣，她還是只想著自己的孩子，我對母親的愛極其深厚，失去她的痛苦令人難以承受。」最後感性表示「妳永遠在我心中」。

鄭佩佩在自傳「回首一笑七十年」中詳細提到她的童年，父親蔣學成原先是巡捕，抗戰結束後辭官從商，開了中國第一家墨水廠「A字墨水廠」。沒有多久，1949年國民黨敗退、中共 成立政權，父親蔣學成在鄭佩佩6歲時（1952年），被中共送去勞改，此時最小的妹妹剛出生，此後全家再也不曾見過父親，其生死下落也成為鄭佩佩一家無解的謎團。此後，鄭佩佩與弟妹們改從母姓。

鄭佩佩提到，自己從小就被外界扣上「反革命家屬」，前途茫茫。她如此回憶：「自從我父親出事以後，我臉上再也沒有了笑容，很難想像吧！我的童年居然不會笑。」