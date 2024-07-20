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鄭佩佩17歲出道 閃嫁台富商 曾懷孕8次流產4次 演出56部電影...

香港新聞組／香港20日電
鄭佩佩(左)與原文通1970年在台北國賓飯店完成結婚典禮。（本報資料照片）
鄭佩佩(左)與原文通1970年在台北國賓飯店完成結婚典禮。（本報資料照片）

鄭佩佩曾拍過不少經典武打片，更有「一代俠女」之稱，她近年淡出幕前，定居美國過退休生活。

綜合媒體報導，鄭佩佩在事業高峰期嫁給台灣富商原文通後就息影，隨夫在美國生活20年，兩人育有三女一子，她曾在接受訪問時直言視生兒育女為婚姻的功課：「女人就是借個肚子給男人生孩子」、「愛情結晶當然是有愛情之後才有，不是一項任務，但我很好強，我覺得不可能有我不會做的事，包括生兒子，所以我非要生一個兒子出來。」

最終鄭佩佩懷孕八次，流產四次才生下兒子原和玉，可惜仍未能挽回與前夫的婚姻，她在1987年離婚後復出，回歸影壇。

鄭佩佩七年前出版自傳「回首一笑七十年」，回首過去17歲出道，演出過56部電影、50部電視劇，卻在當紅時期來美結婚，結果遭遇流產、破產、離婚，書中她回憶當年赴台拍「情人石」，母親也跟來，媽媽在片商老闆家打牌時，鄭佩佩負責送錢，結果和前夫原文通對上眼。她回憶當時李小龍剛走紅，女藝人地位愈來愈像花瓶，她因為傳統思想覺得女人最後還是要嫁人有所依靠，便決定和原文通結婚組織家庭。

然而鄭佩佩婚後沒過快樂的貴婦生活，反倒一手扛起管家務事、房地產、開店舖等責任。至於離婚主因，當時鄭佩佩在實境秀節目中說：「我不是女人，又愛逞能，骨子裡就是個男人！所以前夫離了我。其實說真的，過了那麼久，離婚的原因我早忘了。」

鄭佩佩透露，兩人離婚條件是男方要給她贍養費10萬元美金，兩人說好讓鄭佩佩保有她的公司，也答應讓鄭佩佩住在家裡直到兒子滿18歲，鄭佩佩當時說：「我住在家裡，孩子們並不知道我們已經離婚，爸爸卻每天帶新女朋友回來， 是我讓他做壞人了。一直到宣布了破產，我也從『家裡』搬出去。」

鄭佩佩晚年仍在微博與粉絲互動。（取材自微博）
鄭佩佩晚年仍在微博與粉絲互動。（取材自微博）

破產 退休 房地產

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