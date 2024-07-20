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香江觀察／香港公司「一雞死一雞鳴」

香港特派員 李春
香港公司註冊處公布今年上半年統計數據，共有6萬6000多間註冊成立，令香港本地公司增加至144萬間，創下歷史新高。圖為香港銅鑼灣。（中新社）
香港公司註冊處公布今年上半年統計數據，共有6萬6000多間註冊成立，令香港本地公司增加至144萬間，創下歷史新高。圖為香港銅鑼灣。（中新社）

香港俗諺說「一雞死一雞鳴」，周末香港傳出的故事也有憂有喜，憂的有郵輪及遊艇業協會撤出香港，遷冊新加坡後才透露出消息，以及香港公司6月破產，較去年同期升近一成；喜的是港府公司註冊處說，香港本地公司註冊數，創歷史新高。

香港郵輪及遊艇業協會，據說已在本月10日撤出香港、遷往新加坡，直到19日傳媒查詢及港府回應才曝光。香港郵輪業這兩年爭議不少，香港郵輪及遊艇業協會過去曾主辦香港啟德郵輪碼頭市集，還為外國郵輪招聘船員等，但一直比較低調。令次突然撤出香港同時公開批評港府，指港府不重視郵輪業發展，近來少有郵輪訪港，加上不少國際郵輪品牌已宣布要以新加坡為主要營運港口，所以協會要遷去。

港府部門回應內容可想而知，沒有直接去談協會遷冊新加坡事，只稱旅遊事務署和旅遊發展局，一直十分重視香港郵輪業發展，積極爭取更多郵輪停泊香港。

香港破產管理署很少有好消息，今次說的是6月數據，這數據的意思，是香港破產狀況開始止血，但傷口仍然沒有縫合。

好消息來自香港公司註冊處，該處公布今年上半年統計數據，說半年內有6萬6000多間香港本地公司註冊成立，這就令香港本地公司增加至144萬間，這是歷史新高。而非香港本地公司，上半年在港新設立營業地點並註冊的是501間，到6月底總數達到1萬4900多間，也是歷史新高。

但若把新註冊公司、至去年底止香港註冊公司數拿來對照，就會發現在新註冊本地公司的同時，也有一批公司解散，其比例大致是關掉五間，註冊六間。同樣方法看非香港本地公司的數字，會發現上半年淨增數是133間，顯示非本地公司的淨增數目在大幅放緩。

對公司數據，港府當然興高采烈，說這顯示香港優越的營商環境，是海內外及本地企業發展業務的理想地點。還說數字亦證明香港經濟環境繼續穩步上揚，在不同領域持續發展，百花齊放。

財經圈代表性言論，是安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒的說法，稱對香港公司數字有進有出並不驚訝。數據反映香港經濟正處於轉型期，而解散的公司情況可能有中小企業未能捱得過轉型期，當中或有涉及銀行借貸，企業現金流動性狀況出現問題者。

香港 港府 新加坡

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