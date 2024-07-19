港澳二維碼自助通關 280萬人受惠

香港政府入境處聯同澳門政府18日共同宣布推出「港澳通關互用二維碼服務」，7月19日起港澳合資格居民可透過各自的港澳通關二維碼通關，不須出示實體身分證；圖為人員示範以「港澳通關二維碼」通關。（中新社）

香港 和澳門 推出「港澳通關互用二維碼」服務，19日起香港與澳門的合資格居民，均可透過各自的「港澳通關二維碼」通關，無須出示實體身分證，以更快捷便利過關，估計約250萬香港居民及近30萬澳門居民受惠。

大公、文匯報報導，在香港方面，年滿11歲的合資格香港居民，在完成澳門自助通關系統服務登記後，即可在「非觸式e-道」流動應用程式中啟動該服務，使用生成的二維碼自助辦理澳門出入境檢查。同樣地，合資格澳門永久性居民可透過澳門「一戶通」應用程式產生的加密二維碼，使用「e-道」自助辦理香港出入境手續。

香港入境事務處處長郭俊峯表示，服務帶來更好的出行體驗，進一步提升兩地出入境服務質素，配合大灣區 發展的國家重大戰略。該處又提醒使用互用二維碼服務通關的市民，仍必須攜帶有效身分證，以便有需要時出示予關口人員檢查。

港澳兩地政府18日在港珠澳大橋澳門邊檢大樓聯合舉行啟動儀式，郭俊峯致辭表示，澳門是香港居民其中一個最熱門到訪地區，港澳人員往來頻繁，目前已有250萬香港居民登記使用澳門自助通道服務，單是上半年已超過300萬人次使用該服務，相信新推出的二維碼互通服務可進一步提升兩地出入境服務質素。

在通關時間方面，雖然掃描二維碼較使用身份證過關每次只快約兩秒，但放在龐大的旅客基數上，有整體改善作用，有助市民提升過關體驗。香港與澳門在通關系統合作上亦提升速度，使用原有專線加快傳送登記資料，合資格人士完成自助登記三小時後便可使用。至於其他暫不符合資格人士，待運作暢順後，入境處會將服務擴展至其他群體。

港澳直通巴士協會、港澳一號副秘書長崔定邦認為，港澳居民使用二維碼通關，直通巴士在港珠澳大橋兩個口岸的兩次過關，最少可以各節省10分鐘時間，即合共20分鐘，在繁忙時間縮短總體行車時間。他期望兩地政府在通關互用二維碼實施後，探討兩地通關更簡化措施，如實施合作通關的一地一檢安排，縮短往來港澳的過關及交通時間。