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樣本歸類出現落差 港消委會道歉重評 農夫山泉5星

香港新聞組／香港19日電
香港消費者委員會將「農夫山泉」瓶裝水重新評級，整體表現調整至5星滿分。（中新社）
香港消費者委員會將「農夫山泉」瓶裝水重新評級，整體表現調整至5星滿分。（中新社）

香港消費者委員會日前將內地知名品牌「農夫山泉」歸類為「天然礦泉水」，並用歐盟有關礦泉水的安全飲用標準對「農夫山泉」的產品進行評級，消委會18日發聲明澄清稱，「農夫山泉」不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，對是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會致歉，並將該公司樣本改列「飲用天然水」類別重新評級，「農夫山泉」整體表現也由4.5星調整至5星滿分。

大公、文匯報報導，消委會聲明表示，日前與「農夫山泉」代表會面和深入交流後，了解到有關產品是「飲用天然水」，有關檢驗樣本的溴酸鹽含量為每公升3微克，遠低於內地及歐盟對有關類別水質的安全標準（每公升10微克），可以安全飲用，因此為樣本重新評級由4.5星「升」至5星。

消委會解釋，去年底為30款樽裝水產品測試樣本搜集資料時，當中29款均清楚標示類別，例如「蒸餾水」、「純淨水」、「天然礦泉水」等，惟「農夫山泉」標示為「飲用天然水」，其成分列表上標示的4款礦物質含量與「天然礦泉水」相近，因此根據樣本的產品名稱及標籤資料等，將「農夫山泉」歸類為「天然礦泉水」。

消委會再度重申，這次樽裝水測試，全部30款測試樣本的化學安全及微生物測試結果理想，沒發現有害物質超出相關準則值，該會無論在月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會發言，均清楚指出全部樣本，包括「農夫山泉」樣本，均可安心飲用，並強調文章的主旨並非認為產品有安全問題，而是著眼於性價比、以及膠樽對環境所構成的影響。

「農夫山泉」回應表示，已收悉消委會的澄清，而且測試結果充分顯示「農夫山泉」產品全面符合相關標準，可以安全飲用，「農夫山泉」將持續為香港市場提供安全、優質的產品和服務。

多名立法會議員認為，今次事件中內地品牌能據理力爭合法權益，有助挽回消費者信心。立法會議員、執業律師江玉歡表示，「我認為看這事要用較客觀準則，不要說當有修正時就是『跪低』。」她認為，消委會作為維護消費者權益的重要機構，進行產品評測一定要準確、公平、客觀，以免惹來爭議。

農夫山泉 香港 歐盟

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