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捲食安風波 港百年老店「廖孖記」腐乳結業 周潤發曾光顧

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港百年老店「廖孖記」以腐乳起家，近日宣布結業。廖孖記本月初兩度被食物安全中心驗出蠟樣芽孢桿菌超標，第四代傳人廖晃業表示，結業並非全因食安風波，而是近年不少零售商店結業，對銷路有影響。

綜合媒體報導，「廖孖記」位於油麻地閩街，1905年由廖仕忠及廖仕榮兄弟創立，至第二代傳人廖雄，腐乳生意外銷至越南、日本、美洲及雪梨等地，占當時銷量20%，香港旅發局曾推薦。他其後於油麻地興建廖孖記樓，現時樓高六層，地舖經營腐乳生意，藝人周潤發、鄭裕玲及堪輿學家蘇民峰等人都曾光顧。

「廖孖記」位於油麻地的地舖18日貼出「結業」告示。廖晃業接受訪問時確認結業，稱因家中長輩「不喜歡面對壓力」，現時已遣散全店不多於10名員工，對結業感可惜，慨嘆「可能是天意」。

老字號腐乳店廖孖記突然結業，吸引不少市民拍照留念。有30年老顧客趕到舖前，想趁結業前買腐乳，不料已落閘關門，大嘆可惜，

食安中心於7月4日發布食物警報，指恆常食物監測計畫中，從西營盤零售點抽取的「廖孖記衛生腐乳王」樣本，檢測結果顯示，樣本每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，超過每克10萬個的標準。食安中心指令受影響批次產品停售及下架，「廖孖記」按中心指示回收受影響批次產品。食安中心於7月9日到廖孖記於佐敦的門市店，再抽取「廖孖記衛生腐乳王」樣本，檢測結果每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，遂於7月16日再次發出警報。

「廖孖記」老闆廖太早前在電視節目訴說，事件「一晚間搞到我（廖孖記）沒了聲譽」，認為可能是零售商存放不當，導致含菌量增加。她指食安中心人員於7月3日到訪廖孖記本舖，通知腐乳含菌量超標。

廖晃業表示，食安中心於7月4日首次公布報告後，該店已沒生產有關腐乳，食安中心於9日購入的，是廖孖記提供的第三樽腐乳。而該款腐乳是按食安中心指示，改善生產流程後試造的「測試樣本」，僅得一樽，不料檢測結果含菌量超標12倍。

廖晃業表示，遣散店內全部不多於十名員工，「有些員工做了十幾年，遣散是無奈之舉。」他說結業有多個原因，「不能全怪食安中心」，他指近年不少零售店舖結業，對生產商的銷路有不少影響，當中包括廖孖記。他形容生意難做，食安風波是雪上加霜，於是決定結業。至於是否永久結業，他說還要看家中長輩意願，「老人家心灰意冷，要看他們是否仍想運營。」

食環署18日發稿回應稱，抽取樣本方法是以顧客身分購買商品，食環署人員不會向相關店舖透露身分。

檢測 香港 零售商

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