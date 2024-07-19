我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

2月底全面撤辣見效 內地客在港購屋成交額 29年新高

記者陳湘瑾／綜合報導
香港樓市全面撤辣，今年上半年，內地買家在香港購房的成交額創29年來新高。（中新社）
香港樓市全面撤辣，今年上半年，內地買家在香港購房的成交額創29年來新高。（中新社）

香港今年2月宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱辣招）後，香港樓市交易量就不斷上升，同時吸引不少內地買家。今年上半年，內地買家在香港購房的成交額創下29年來新高。

據澎湃新聞報導，中原地產最新公布數據顯示，在內地買家積極入市帶動下，今年上半年，香港累計錄得6117宗「普通話拼音」買家買賣登記，年增70%，涉及總金額705.4億元（港元，下同，約90.3億美元），年增42%，均創下1995年有紀錄以來的新高。目前香港樓市「普通話拼音」買家的比率，也升至25%的歷史最高點。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，內地買家選擇在香港置業的原因包括移民定居、投資機會及教育資源等，香港今年2月底宣布全面撤辣，非本地買家無須再支付最多30%辣稅，置業成本大幅降低，加上香港樓價較高位時累計跌逾25%，吸引非本地客趁低入市。

香港特區政府財政司司長陳茂波今年2月發表2024至2025財政年度特區政府《財政預算案》指出，撤銷所有住宅物業需求管理措施，即所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

據中原地產及土地註冊處資料顯示，在撤辣前，今年2月一、二手市場合共錄得2046宗買賣登記，當中已知姓名的普通話拼音買家（其英文姓名全寫為普通話拼音）僅388宗。撤辣後，該類買家註冊量於3月增至907宗，之後更連續兩個月超過千宗，4月達2280宗，較撤辣前急升近5倍，創單月歷史新高，不過6月回落至758宗。

數據顯示，上半年由普通話拼音買家購入的一、二手單位，當中3970宗屬樓價1000萬元以下，占比65%；而5000萬元以上豪宅則占106宗。

另據「第一財經」報導，進入6月，香港住宅成交量下降三成，新房跌穿2015年價格。

香港差餉物業估價署數據顯示，香港商品住宅售價指數於今年首5個月回落1.7%，已從2021年9月樓價高峰期回落23.1%。其中，中古屋價格整體已回落至2016年的水準；新房價格回落至更早的水準，較2015年同類型項目低逾10%。

仲量聯行的分析報告稱，內地買家於「撤辣」後湧入香港樓市，為樓市帶來新需求，然而，香港買家受到高息影響，置業意願減弱，此消彼長下，新需求的影響有限。在持續高息及物業估值下滑的環境下，銀行自然收緊按揭貸款的審批，對向來依賴銀行貸款的香港本地買家造成影響，香港本地買家獲批銀行按揭貸款的難度愈來愈大。

香港 貸款 預算

上一則

廈門小飯館讓司機拉客被罰百萬 網友諷：主打一個搶

下一則

60後河南鄉村大叔搖身一變成rapper 「秋月梨二叔」火了

延伸閱讀

香港記者協會新執委當選不到1個月 12人只剩8人

香港記者協會新執委當選不到1個月 12人只剩8人
「撤辣」見效…中國買家在香港購房成交額 創歷史新高

「撤辣」見效…中國買家在香港購房成交額 創歷史新高
第二屆環球華語歌唱比賽 ( 美國大紐約地區選拔賽） 開始報名

第二屆環球華語歌唱比賽 ( 美國大紐約地區選拔賽） 開始報名
20多內地生假學歷赴港 延燒至大學部 英文差露破綻

20多內地生假學歷赴港 延燒至大學部 英文差露破綻

熱門新聞

昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30
華為搶進ERP市場。(路透)

華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

2024-07-11 18:28
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元