2月底全面撤辣見效 內地客在港購屋成交額 29年新高

香港樓市全面撤辣，今年上半年，內地買家在香港購房的成交額創29年來新高。（中新社）

香港 今年2月宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱辣招）後，香港樓市交易量就不斷上升，同時吸引不少內地買家。今年上半年，內地買家在香港購房的成交額創下29年來新高。

據澎湃新聞報導，中原地產最新公布數據顯示，在內地買家積極入市帶動下，今年上半年，香港累計錄得6117宗「普通話拼音」買家買賣登記，年增70%，涉及總金額705.4億元（港元，下同，約90.3億美元），年增42%，均創下1995年有紀錄以來的新高。目前香港樓市「普通話拼音」買家的比率，也升至25%的歷史最高點。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，內地買家選擇在香港置業的原因包括移民定居、投資機會及教育資源等，香港今年2月底宣布全面撤辣，非本地買家無須再支付最多30%辣稅，置業成本大幅降低，加上香港樓價較高位時累計跌逾25%，吸引非本地客趁低入市。

香港特區政府財政司司長陳茂波今年2月發表2024至2025財政年度特區政府《財政預算 案》指出，撤銷所有住宅物業需求管理措施，即所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

據中原地產及土地註冊處資料顯示，在撤辣前，今年2月一、二手市場合共錄得2046宗買賣登記，當中已知姓名的普通話拼音買家（其英文姓名全寫為普通話拼音）僅388宗。撤辣後，該類買家註冊量於3月增至907宗，之後更連續兩個月超過千宗，4月達2280宗，較撤辣前急升近5倍，創單月歷史新高，不過6月回落至758宗。

數據顯示，上半年由普通話拼音買家購入的一、二手單位，當中3970宗屬樓價1000萬元以下，占比65%；而5000萬元以上豪宅則占106宗。

另據「第一財經」報導，進入6月，香港住宅成交量下降三成，新房跌穿2015年價格。

香港差餉物業估價署數據顯示，香港商品住宅售價指數於今年首5個月回落1.7%，已從2021年9月樓價高峰期回落23.1%。其中，中古屋價格整體已回落至2016年的水準；新房價格回落至更早的水準，較2015年同類型項目低逾10%。

仲量聯行的分析報告稱，內地買家於「撤辣」後湧入香港樓市，為樓市帶來新需求，然而，香港買家受到高息影響，置業意願減弱，此消彼長下，新需求的影響有限。在持續高息及物業估值下滑的環境下，銀行自然收緊按揭貸款 的審批，對向來依賴銀行貸款的香港本地買家造成影響，香港本地買家獲批銀行按揭貸款的難度愈來愈大。