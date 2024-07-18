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紓西九財困 港府准賣地 收益夠撐10年

香港新聞組╱香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

面對財赤的西九文化區管理局最新估算，現金結餘僅52億元(港幣，下同，約6.7億美元)，料明年中耗盡。港府昨宣布，出售西九第二區的住宅發展項目，解除現有「建造、營運及移交模式（BOT）」發展限制，相信收益將可支撐西九再營運十年。

綜合大公、文匯報報導，文化體育及旅遊局局長楊潤雄示，由於招標結果不如理想，加上3年疫情，使西九財政面對挑戰。但是隨著多項文化建設逐步落成，西九已成為香港一個文化地標，推動中外文化藝術交流，相信「放寬安排」可為西九的營運提供經濟條件，令管理局可繼續運作約十年。

西九文化區董事局主席唐英年指出，管理局在沒有任何經常性撥款資助情況下，要依靠政府於2008年撥出216億元一筆過撥款，發展、營運和維護西九，然而在面對高鐵（香港段）項目延遲交還占用西九第二區用地，引致管理局創收項目發展延誤、建築費急升，及新冠疫情影響下，面臨資金流短缺。

他指「放寬安排」讓管理局在無須政府直接撥款的前提下獲充足現金流，惟擬售的第二區土地剛平整地庫，料兩年後才能討論賣地時間表。

此外，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚預計，相關土地每呎樓面地價約8220元，涉及總地價約150億元，而兩年後是較佳賣地時機，建議拆細地皮出售，以增加吸引力。

疫情 香港 港府

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