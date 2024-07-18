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港文憑試10狀元8讀醫 9歲梁智仁數學摘星寫最年輕紀錄

香港新聞組╱香港18日電
9歲梁智仁越級挑戰數學，創下全港最年輕考獲文憑試5**的紀錄。(取材自香港電台)
9歲梁智仁越級挑戰數學，創下全港最年輕考獲文憑試5**的紀錄。(取材自香港電台)

香港中學文憑考試（DSE） 17日放榜，本屆共誕10名狀元，分別為8男2女，其中7人表明留港升學，2人去向未定，1人擬負笈英國；而10名狀元中，8人選讀醫科，盼在港懸壼濟世，「做個真正幫到人的醫生」；此外，來自香港浸會大學附屬小學的梁智仁，以9歲之齡，越級挑戰數學，創下全港最年輕考獲文憑試5**的紀錄。

綜合港媒報導，培正中學「超級狀元」鄺弘哲，擬留港讀醫，他接到成績表後第一時間向父母報喜，「覺得父母會很開心」。他說家庭並非特別富裕，感恩父母犧牲娛樂及其餘消費，把資源都投放在他身上。鄺弘哲說，對人體構造感興趣，盼深造神經科，傾向報讀中大，稱今年中大入學獎學金加碼「對父母來說是更大的誘因」。

另一名來自香港中國婦女會中學首名狀元的姚臻怡，同樣決定留港讀醫，她說自己的學習資源不算多，過往亦沒補習，她稱小時候追看韓國醫療劇，覺得行醫有意義，高中時參與大學醫科體驗計畫後堅定志向，盼未來回饋社會，「將自己所學回報給香港人」。她閒時熱愛追星、聽K-pop、看韓劇，笑言近來迷上韓團RIIZE，上月入場看演唱會。

傳統名校聖若瑟書院學生廖俊翔是該校首名DSE超級狀元，亦擬留港讀醫，自言是「生於斯，長於斯的香港人」，盼服務社會。他昨日笑說放榜前夕只睡兩小時，又稱「運氣play a major role（發揮主要作用）」。

另有狀元將赴英國升學，傳統名校喇沙書院「超級狀元」鍾栢綸擬到倫敦帝國學院修讀經濟、金融與數據科學，稱很期望未來能返港貢獻社會。

此外，今年8男2女DSE狀元當中，有7男1女在數學科必修及延伸部份（M1或M2）均取得5**成績，成為「14星」超級狀元，其中一名來自香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學四年級的梁智仁，是今屆文憑試最年輕的考生，他以9歲之齡，越級挑戰數學，創下全港最年輕考獲文憑試5**的紀錄。

樂天好動的梁智仁一臉稚氣，難掩興奮，直呼：「好開心！」他說，挑戰文憑試的念頭源於小一：由於疫情被迫隔離在家，百無聊賴上網瀏覽影片時，無意中發現了講解文憑試數學試題的影片，一下子勾起了他的興趣和挑戰慾，更向父母表示希望參與考試。

香港中學文憑試(DSE)17日放榜，本屆共誕10名狀元。(中通社)
香港中學文憑試(DSE)17日放榜，本屆共誕10名狀元。(中通社)

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