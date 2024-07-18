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上任未滿月 港記協主席鄭嘉如 突遭華爾街日報解雇

香港新聞組╱香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

7月1日新上任香港記者協會主席的鄭嘉如，17日驚傳遭所屬的「華爾街日報」解雇，鄭本人對此感到震驚，不排除訴諸法律行動。記協指出，華爾街日報曾向鄭施壓，要求她不要參選記協主席並要求她辭任理事，鄭嘉如當時己拒絕有關要求。「華爾街日報」則未有回應。

綜合港媒報導，鄭嘉如曾任「香港01」、「Hong Kong Free Press」記者，2022年起加入華爾街日報，主要採訪中國電動車行業。今年5月，華爾街日報亞洲總部由香港遷至新加坡，同時大幅縮減駐香港記者及編輯人數，占駐港人數半數以上，編採縮減至個位數，當時鄭嘉如並未受裁員影響。

據報導，鄭嘉如2021年7月起擔任記協執委，今年記協換屆，原主席陳朗昇不尋求連任，鄭嘉如競選主席並當選。今年記協換屆選舉，兩名執委當選後即辭職，包括英國廣播公司記者Danny VINCENT、公關會員張皓明。迄今已有4名執委當選後先後辭職。

根據香港法例，雇主不可因雇員參與職工會或職工會的活動而解雇雇員，否則即屬違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬港元。

鄭嘉如透露，華爾街日報高層在3周前的記協選舉前夕，曾要求她退選並辭去執委職務，理由是她的職務與記協工作無法並存，該報員工不應在香港推動新聞自由，因為香港有別於其他西方國家。

鄭嘉如表示，將繼續從事記者工作，並指維護新聞自由的責任，「比一份工作、一份薪水更長遠，更重要」，鄭嘉如認為，華爾街日報此舉對香港日益嚴峻的新聞自由造成負面影響，她將繼續擔任記協主席。

鄭嘉如當選記協主席後，華爾街日報即未再給她安排新工作，但她一如往常上班，最後一篇署名報導發表於6月21日。

根據華爾街日報網站，該報仍招聘駐港高級記者。2024年3月29日，華爾街日報記者Evan Gershkovich遭俄羅斯以間諜罪名拘捕一周年之際，該報頭版開天窗抗議。Evan Gershkovich是冷戰後第一位被俄羅斯指控間諜罪的美國記者。

華爾街 香港 間諜

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